Media Alert: KIck-Start - Das goldene Ticket für die KI-Zukunft

Erinnern Sie sich an die Geschichte von Willy Wonka und dem goldenen Ticket? Eine seltene und wertvolle Chance, die nur wenigen Glücklichen die Tür zu einer Welt voller Wunder und Möglichkeiten öffnete. IBM verlost unter teilnehmenden Unternehmen fünf dieser goldenen Tickets - für einen exklusiven KI-Workshop, der in ihre Zukunft einzahlt. Die Workshops zeigen, wie Unternehmen ihre Möglichkeiten mit KI erweitern und in ihrer Branche neue Maßstäbe setzen können.

Grundsätzlich darf sich jedes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz bewerben. Was muss es dafür tun?

Ganz einfach: Alles, was es braucht, sind ein paar Fragen beantworten inklusive einer kurzen, knackigen Zusammenfassung der Top 3 Pain Points im Unternehmen, die durch KI gelindert werden könnten. Der Fragebogen (https://urldefense.com/v3/__https:/u12097671.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.vdEqlqwOcmUVNskYN6obRMIAkcBrEAXSOZtFMH2-2FgMsiYYF6ZXez6rOnuF2qu4IgACew7wXFKpF2I09iejQr0xVnoyFPc3Cr1YSkKphJ4c0-3DXQX0_XbnCmLP0WlFnLvwMYbI2pGZTwyrEbX8sErizlM7FJT4-2BKXVCWkg5AVeYwnu3S-2FZCj8r7QfgU0VcasUvQx4QB1LF-2BecbPq-2FVqk-2FDkOL2DkM4zEpZGxvjoGDS1sWse0wiRKX7Ky7WFTWwCk9t0bnyAJGYT9pJ4MexJ3W0vuOufotWma6DLbtsqRxMNtWm7qpCQ7EaS7qZfLqZ3lXq5-2FJOy3Koit7wuPulHjjuwhQk1T80nwpuuDSD2ktuZymwAcbfAxo1B4-2ByAyzJI8BR0SFH8xlGoHV0lL2jslQPjGtX47CwojQ1O1NtT-2FwUqDYUqzGA03DRUBbLlnsRuFec2qkYMAUsQ4E22rQkq-2BSFvevOMajWsYCzV5ZFeQ0SluySrb-2BL3Uv8MU6M8Kg23MR-2BUzUltBaY7p6t7-2FBK28SUuxNgJp7tTZDvrF75IaKe2zHHVl0adUBOK0X-2BuBRbjpQRrtAuhBmHpKEIGHQtNN9iA8WFJ2Udm55rUh0NGaxSvhWM1T-2F0bb1bUkfdU8-2FTlVf0W-2FsbtW2JyUsyb-2FactJrOfRl5Fk-2BVyQ-2F7u-2BkTY2x5NiR9Ld7N49YEGaaWHfn2KULeCrTmzeg-3D-3D__;!!N96JrnIq8IfO5w!mj-oO_3ajNbEffODLLO9mQjQZF99j_VUBHTkTi1qe0Oa1lu51CQSGxrz1PpN3tEl88zAM53CWWaIvMC4W0CYUaEYYbOXmA$) ist innerhalb weniger Minuten zu beantworten.

Einsendeschluss ist Freitag, der 6. September 2024.

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt per E-Mail. Diese können außerdem am 9./10. Oktober die IBM Think on Tour (https://urldefense.com/v3/__https:/u12097671.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.vdEqlqwOcmUVNskYN6obRN-2F6uVII1ik09qxRVFFGYwxTC5GxmvN3mExka9uQLAyfJ2AfFRKYXg6ovZMh81wNQM3SUDj6l-2FfQM2ojaverFgWgjE-2FAwDhpwsSe-2F46YtMhllzTVWxngiBoXw7rthzjzUkBmIuzvQk4NPQ5og2iVxvQO5JEtbn9q1y-2F8ddkv0q7h74Og_XbnCmLP0WlFnLvwMYbI2pGZTwyrEbX8sErizlM7FJT4-2BKXVCWkg5AVeYwnu3S-2FZCj8r7QfgU0VcasUvQx4QB1LF-2BecbPq-2FVqk-2FDkOL2DkM4zEpZGxvjoGDS1sWse0wiRKX7Ky7WFTWwCk9t0bnyAJGYT9pJ4MexJ3W0vuOufotWma6DLbtsqRxMNtWm7qpCQ7EaS7qZfLqZ3lXq5-2FJOy3Koit7wuPulHjjuwhQk1T80nwpuuDSD2ktuZymwAcbfAxo1B4-2ByAyzJI8BR0SFH8xlGoHV0lL2jslQPjGtX47CwojQ1O1NtT-2FwUqDYUqzGA03DRUBbLlnsRuFec2qkYMAUsQ4E22rQkq-2BSFvevOMajWsYCzV5ZFeQ0SluySrb-2BL3Uv8MU6M8Kg23MR-2BUzUltBYP0pUZUZDnmo3BWXQ7T5zkf8zFlZxFnkahRlq4VXQ4iHihVbqmDEVNdYpaHZ-2FsHhP9Cv6quIXZsoTZWMlm-2BsmdIOfuvYEb-2FcRq9DZz-2FtWF4NPgWTiPuffYPohft3ETslbGle48M-2FtZ2hzMpGadb4rGebxVBe793W1DYRyJc-2BaF2sudX0KsgnUZTGN5U0KCMvQ-3D-3D__;!!N96JrnIq8IfO5w!mj-oO_3ajNbEffODLLO9mQjQZF99j_VUBHTkTi1qe0Oa1lu51CQSGxrz1PpN3tEl88zAM53CWWaIvMC4W0CYUaHm4RPang$) in München besuchen.

Welche Erfolge diese KI-Workshops erzielen können, zeigt ein aktuelles Kundenbeispiel. Ein E-Commerce-Kunde, der Weine vertreibt, hatte unter anderem das Problem, dass seine Kunden zu wenig Wein-Fachwissen mitbrachten. Deshalb brachen sie den Kauf häufig ab. Durch die Einführung eines integrierten GenAI-Assistenten stieg die Konversionsrate im Weinverkauf dann um 23 Prozent! Der Assistent gibt den Kunden persönliche Produktempfehlungen nach Geschmack, Preisspanne, Land, (Bio-)Qualität, Alkoholgehalt, Anbaugebiet und mehr. Der perfekte KI-Weinsommelier also. Zufriedenere Erst- und damit auch Folgekunden sind ein weiteres Ergebnis dieses Workshops.

Mit etwas Glück sichern sich Unternehmen eines der fünf goldenen Tickets und somit die Teilnahme an dem KI-Workshop - den KIck-Start in ihre Zukunft.

Diese und weitere Anwendungsmöglichkeiten finden Sie in dem aktuellen Blog Post (https://urldefense.com/v3/__https:/u12097671.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.vdEqlqwOcmUVNskYN6obRPZIrhiYxHQajqnSvFf2XbECT55soiiDk59qDCFWtey5hwYIk-2BX3zAhM-2FjENyztFvw-3D-3Dv5tQ_XbnCmLP0WlFnLvwMYbI2pGZTwyrEbX8sErizlM7FJT4-2BKXVCWkg5AVeYwnu3S-2FZCj8r7QfgU0VcasUvQx4QB1LF-2BecbPq-2FVqk-2FDkOL2DkM4zEpZGxvjoGDS1sWse0wiRKX7Ky7WFTWwCk9t0bnyAJGYT9pJ4MexJ3W0vuOufotWma6DLbtsqRxMNtWm7qpCQ7EaS7qZfLqZ3lXq5-2FJOy3Koit7wuPulHjjuwhQk1T80nwpuuDSD2ktuZymwAcbfAxo1B4-2ByAyzJI8BR0SFH8xlGoHV0lL2jslQPjGtX47CwojQ1O1NtT-2FwUqDYUqzGA03DRUBbLlnsRuFec2qkYMAUsQ4E22rQkq-2BSFvevOMajWsYCzV5ZFeQ0SluySrb-2BL3Uv8MU6M8Kg23MR-2BUzUltBXMONo1l1uOCXW2lhA9zmL6pLeq19brxDmJxmpqJRcQPN-2BSJ-2BKmALEicIAdk-2FjSXCYMH6J5zBntDC7jgm2u0F2SoHXV1WS03c8pwedrDfk-2BU8D8MQ5-2FD6lD4d0-2F9ytMcHDutZusdCQ-2BsUmpHQYyHDPUgRgYrlkU385NEi5pYUdq4zPf2AmFrVU68PK5w52a4AQ-3D-3D__;!!N96JrnIq8IfO5w!mj-oO_3ajNbEffODLLO9mQjQZF99j_VUBHTkTi1qe0Oa1lu51CQSGxrz1PpN3tEl88zAM53CWWaIvMC4W0CYUaHmfDA_eg$).

