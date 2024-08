Startseite Digitale Simulation: Zwei Tage Kick-Off für Studierende Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-13 07:50. 26./27. September an der Hochschule Amberg-Weiden - Teilnahme kostenlos Grafing b. München, 13. August 2024 - Die Arbeit mit Digitaler Simulation erleben und den Umgang mit der weltweit führenden Simulations-Software Ansys kennenlernen, das ist auch in diesem Jahr für Studierende wieder möglich. Die Firma CADFEM als europaweiter Premium Partner von Ansys lädt Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Hochschulen zu einem zweitägigen Kick-Off-Meeting am 26. und 27. September an die Hochschule Amberg-Weiden ein. In vier parallelen Workshops lernen sie anhand konkreter Übungsbeispiele, wie sie die Arbeit mit der Simulation am Computer direkt auf eigene Forschungs- und Entwicklungs-Projekte anwenden können. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Workshops vermitteln anhand ausgewählter Fragestellungen alle nötigen Schritte zur erfolgreichen Durchführung einer Simulation. Bei zahlreichen Übungsaufgaben, die die Studierenden vor Ort bearbeiten, stehen erfahrene Referenten und Simulations-Ingenieure von CADFEM mit umfangreichem Fach-Support zur Seite. Teilnehmen können studentische Teams, die gemeinsam an einer Entwicklung arbeiten und kostenlose Ansys-Lizenzen nutzen können, um ihre Projekte mittels Simulation zu realisieren. Explizites Wissen über die Software ist nicht notwendig, jedoch ist technisches Grundlagen-Wissen hilfreich. Wichtig: Die Anmeldung ist nur für Teams und nur mit einer offiziellen Mail-Adresse der Hochschule möglich, nicht mit einer privaten Mail-Adresse. "Das zweitägige Event ist der ideale Einstieg zum Thema Ansys Simulation", betont Bettina Spiegel, Marketing Manager Academic bei CADFEM. "Viele Studierende kennen Ansys schon und können die zwei Tage zur Vertiefung und natürlich für den Austausch untereinander nutzen." Abgerundet werden die Workshops daher durch ein Get-Together-Event am Ende des ersten Tages. Die Veranstaltung ist für die Studierenden kostenlos. Eine dezidierte Vorbereitung ist nicht nötig. Für Interessierte stehen online kostenlose CADFEM Student Kurse zur Verfügung: https://students.cadfem.net. Die Förderung studentischer Teams mit solchen Angeboten, individuellem Fach-Support und kostenfreien Lizenzen hat bei CADFEM lange Tradition und große Bedeutung. Anmeldung und weitere Informationen unter https://www.cadfem.net/de/de/cadfem-informiert/cadfem-ansys-simulation-s... CADFEM wurde 1985 in Deutschland gegründet und ist heute mit fast 500 Mitarbeitenden an weltweit 35 Standorten einer der größten Anbieter von Simulationstechnologie und Digital Engineering. Als Ansys Apex Channel Partner setzt CADFEM auf die führende Technologie von ANSYS. Über die Software hinaus bietet CADFEM Beratung, Simulations-Berechnungen, Automatisierungen und IT-Lösungen bis hin zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produkt- und Prozessoptimierung. Mit über 100 Schulungen, zu denen auch Zertifikats-Lehrgänge gehören, ist CADEM außerdem einer der größten Weiterbildungsanbieter in der Technologie-Branche. Das Unternehmen betreut in Deutschland, Europa und weltweit mehr als 5.000 Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. www.cadfem.net Firmenkontakt

CADFEM Germany GmbH

Alexander Kunz

Am Schammacher Feld 37

85567 Grafing b. München

+49 (0)8092 7005-889

https://www.cadfem.net/ Pressekontakt

CADFEM / Claudius Kroker · Text & Medien

Claudius Kroker

Am Schammacher Feld 37

85567 Grafing b. München

+49 (0)8092 7005-889

