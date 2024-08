Startseite Herbstwandern und Genuss in Südtirol - Den Zauber der fünften Jahreszeit erleben mit dem Seehof Nature Retreat Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-08-12 12:08. Brixen/München, 12. August 2024 - Wenn das Laub sich leuchtend bunt färbt und die Täler und Berge unter dem blauen Herbsthimmel der Dolomiten strahlen, ist Zeit für Dankbarkeit und Gemütlichkeit in Südtirol. Seit vielen Generationen feiern die Menschen hier den erfolgreichen Abschluss der Erntezeit. "Törggelen" nennen die Südtiroler diese "fünfte Jahresszeit" ab Oktober, in der verkostet und genossen wird, was die Ernte erbracht hat und Wanderungen in der milden sonnigen Herbstluft den Blick weit über die herrliche Berglandschaft schweifen lassen. Vom Seehof Nature Retreat nahe Brixen können Urlauber den Herbstzauber dieser Region entdecken und gleichzeitig im hoteleigenen Spa oder im "il borgo dei sapori" - dem Genussmarkt des Hotels - Körper und Gaumen verwöhnen lassen. Brixen gehört in dieser besonderen Jahreszeit zu den beliebtesten Südtiroler Reisezielen. In den Stuben und Kellern der Bauern, den urigen Törggelelokalen, werden die Traditionsgerichte der Region zusammen mit süßem Traubenmost und neuem Wein serviert. Törggelen in Südtirol - das ist die unvergesslich wohltuende Kombination aus Wandern, gemütlichem Einkehren und Genießen. Auch das Kloster Neustift - seit fast 900 Jahren lebendige Glaubens- und Kulturstätte - bietet Interessierten die Möglichkeit, ihre Weinberge und die entsprechenden Weine bei einer geführten Tour zu entdecken. Im Neustift hat der Weinbau eine jahrhundertelange Tradition. Bester Ausgangspunkt für das traditionsreiche Genusswandern in dieser Region ist das preisgekrönte Hotel Seehof Nature Retreat mit seinen neuen Skysuiten und seiner naturverbundenen Ausrichtung auf Wohlbefinden und transformative Klarheit. Kraft tanken beim morgendlichen Gang um den privaten Natursee, mit den Füßen im taufrischen Gras. Oder den Tag mit Yoga, Pilates oder Qigong im neuen Yoga- und Meditationsraum mit weitem Blick in die Berge starten. Im Seehof Nature Retreat verschmelzen Natur und Seele in Richtung wohltuender Gelassenheit. Neben dem berühmten Brot- und Strudelmarkt in Brixen und vielen weiteren Herbstattraktionen in der Region, warten zahlreiche Wanderrouten und Empfehlungen auf die Gäste des Seehof Nature Retreat, um den Herbstzauber zu erleben. Die Wanderung zur Rodenecker Alm verläuft beispielsweise über das sonnenreiche Hochplateau der Rodenecker und Lüsner Alm, umgeben von weiten Wiesen und Weiden, die von kleinen typischen Holzhütten übersät sind. Hier bietet sich eine bezaubernde Aussicht auf das weite Brixner Becken, das Eisacktal und die Dolomiten.An einigen kleinen Bergseen vorbei, liegt nach ein paar Kilometern die Starkenfeldhütte mit angeschlossener Käserei auf 1.936 m und lädt zur Törggelen-Einkehr ein. Wer weitergehen möchte, erreicht nach einer Panoramawanderung von etwa 1 km und einigen aufeinander folgenden Steigungen das Naturdenkmal Astmoos. Der La PrimaVera Spa und die finnische Panorama-Sauna des Seehof Nature Retreat laden nach Wanderungen zum Relaxen ein, mit Blick und direktem Zugang zum Natursee. Darüber hinaus können Gäste im Hotel ein vielfältiges kulinarisches Angebot genießen - vom wohlschmeckenden Tiroler Frühstück und Mittagessen, bis hin zur zünftigen Jause am Nachmittag oder dem abwechslungsreichen 4-Gänge Genussmenü am Abend. Um den Herbstzauber Südtirols und das Törggelen rund um Brixen auf den sonnigen Wanderwegen durch die Weinreben mit allen Sinnen genießen zu können, macht das Seehof Nature Retreat seinen Gästen in diesem Herbst ein ganz besonderes Angebot: Vom 20. Oktober bis zum 15. Dezember 2024 gibt es bei vier Übernachtungen einen Rabatt von 15%. Ab fünf Übernachtungen ist eine Nacht sogar komplett kostenlos. Die Seehof Wohlfühlleistungen umfassen: - SEEHOF Culinaria (Frühstück vom Buffet, Vital-Lunch, Marende mit Süßem & Herzhaftem, Genussdinner mit Wahlmenü)

- Freier Zutritt zum La PrimaVera SPA

- Freier Zutritt zum beheizten Infinity-Outdoorpool

- Kostenlose Teilnahme an unserem Fitness-Bewegungsprogramm

- Gegen Gebühr: Spa-Anwendungen Weitere Informationen unter https://www.seehof.it/angebote-eisacktal/goldener-herbst/ Hochauflösendes Bildmaterial kann hier heruntergeladen werden. - ENDE - Über das Seehof Nature Retreat

Der Seehof Nature Retreat in Südtirol ist ein Ferienresort im 4-Sterne S Segment. Mediterranes Urlaubsflair mitten in den Alpen - im Herzen des Eisacktals und nur wenige Kilometer von Brixen entfernt - macht diesen Kraftort zu einer ganz außergewöhnlichen Destination, die seit vielen Jahren ein internationales Publikum begeistert. Das stilvolle Hotel verspricht seinen Gästen zwischen alpiner Bodenständigkeit und mediterrane Leichtigkeit ganz persönliche Momente in absoluter Ruhe. Das gerade neu erweiterte Seehof Nature Retreat begeistert seine Gäste zu allen vier Jahreszeiten mit seiner einzigartigen Lage an einem Privatsee.

