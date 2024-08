Startseite Segway fördert nachhaltige Mobilität in Paris mit Sommer-Free-Ride-Kampagne Pressetext verfasst von Bit Global am Mo, 2024-08-12 11:44. Die globalen Mikromobilitäts-Giganten Segway und Tier-Dott haben sich zusammengeschlossen, um vom 26. Juli bis zum 11. August 10.000 kostenlose E-Bike-Fahrten für Besucher und Einheimische anzubieten. Diese Kampagne ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Förderung nachhaltiger Reisemöglichkeiten in Paris, einer der meistbesuchten Städte der Welt. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Verkehrsstaus zu verringern und eine nahtlose Mobilität für Touristen und Bewohner zu gewährleisten. Stärkung der urbanen Mobilität in Paris

Segway sorgt für grüne Mobilität und reduziert den Verkehrsfluss während großer internationaler Veranstaltungen, indem es das öffentliche Verkehrssystem mit 10.000 kostenlosen Fahrten entlastet. Diese Initiative, die vom 26. Juli bis zum 11. August läuft, bietet umweltfreundliche Reisemöglichkeiten, unterstützt die Nachhaltigkeitsziele von Paris und entlastet die durch den Besucheransturm überlasteten öffentlichen Verkehrsmittel. Neue Nutzer können sich in der Dott-App registrieren, einen QR-Code scannen und den Code „Segway“ eingeben, um eine kostenlose 20-minütige Fahrt und einen Rabatt zu erhalten. Fahrzeuge mit Aufklebern „Simply Moving in Paris“ und Segway-Logoschildern werden die Sichtbarkeit der Aktion erhöhen. „Die bedeutenden Investitionen in Radwege in Paris, zusammen mit unterstützenden Regierungsmaßnahmen, fördern das Wachstum von E-Bike-Diensten. Wir möchten Besucher und Nutzer aus der ganzen Welt zu diesem besonderen Ereignis willkommen heißen und Paris als ikonische Stadt präsentieren, die im Bereich der nachhaltigen Mobilität herausragt“, sagt Alan Zhao, einer der Direktoren von Segway. Die Rolle der Mikromobilität in städtischen Umgebungen

Mikromobilitätslösungen wie E-Bikes werden zunehmend für ihre Effizienz und Umweltvorteile anerkannt. Seit 2018 steht Segway, in Zusammenarbeit mit über 240 Betreibern von geteilten Mobilitätslösungen weltweit, an der Spitze dieser Entwicklungen. Die Initiative, kostenlose Fahrten anzubieten, steht im Einklang mit einem globalen Trend zur Reduzierung von städtischem Verkehrsaufkommen und Emissionen und unterstützt Städte dabei, nachhaltiger zu werden. Auswirkungen und öffentliche Resonanz

Die Integration von geteilten Mobilitätsoptionen wie E-Bikes und E-Scootern hat die urbane Verkehrsbelastung erheblich reduziert und die Nachhaltigkeitsbemühungen der Stadt verstärkt. Die kostenlose Fahrkampagne von Segway während der Hochsaison in Paris unterstreicht seine Marktführerschaft und sein Engagement für den Gemeinwohlservice, indem sie ein sichereres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Reisesystem fördert. Dieser Ansatz adressiert nicht nur die unmittelbaren Transportbedürfnisse, sondern ermutigt auch zu langfristigen Verhaltensänderungen bei Bewohnern und Touristen gleichermaßen. Diese Initiative steht im Einklang mit dem breiteren europäischen Trend zur nachhaltigen urbanen Mobilität, wobei ein erheblicher Teil der Reisenden umweltfreundliche Optionen bevorzugt. Ein umfassenderes europäisches Engagement für Nachhaltigkeit

In ganz Europa setzen städtische Zentren zunehmend auf grüne Mobilität. Der europäische Green Deal, der bis 2050 Klimaneutralität anstrebt, unterstreicht dieses Engagement mit erheblichen Investitionen in nachhaltige Infrastrukturen wie den öffentlichen Verkehr und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Städte wie Amsterdam, Kopenhagen und Berlin dienen mit ihren umfassenden Radfahr- und grünen Transportpolitiken als Vorbilder. Den Weg für nachhaltige Städte ebnen

Der Trend zur nachhaltigen urbanen Mobilität gewinnt weltweit an Dynamik, angetrieben sowohl durch Umweltüberlegungen als auch durch die sich wandelnden Bedürfnisse der Stadtbevölkerung. Während Städte weiterhin Innovationen und grüne Transportinitiativen umsetzen, wird die Nachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen und Mobilitätslösungen voraussichtlich steigen, was auf eine vielversprechende Richtung für die zukünftige Stadtentwicklung hinweist. Weitere Informationen über Segway finden Sie unter www.segway.com.

Weitere Informationen über Tier-Dott finden Sie unter www.tier.app und www.ridedott.com. Über Segway

Segway-Ninebot ist eine der meistverkauften Marken auf dem französischen E-Kickscooter-Markt. Von 2022 bis 2023 hat sich die Zahl der aktivierten E-Kickscooter verdoppelt. Über globale Einzelhändler wie Amazon, Decathlon, Carrefour und Auchan verfügt Segway-Ninebot über mehr als 1.500 Verkaufsstellen in Frankreich. Mit einer Reichweite von über 100 Ländern und Regionen kann Segway-Ninebot auf über 11,8 Millionen Fahrer und 12 Millionen registrierte App-Nutzer verweisen und genießt insbesondere bei jungen Nutzern eine hohe Anerkennung.