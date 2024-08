Vielfalt bei Afrika Safari: Auf einer Kenia Safari drei Nationalparks besuchen

Um wieder Freude am immer gleichen Alltag zu haben, braucht man Abwechslung. Die findet man am besten im Urlaub. Reisen ist eine wunderbare Möglichkeit, neue Energie zu tanken und die Seele baumeln zu lassen. Kenia mit seiner atemberaubenden Natur und vielfältigen Tierwelt bietet dafür die perfekte Kulisse. Das faszinierende Land mit seinen weiten Savannen, majestätischen Bergen und einer reichen Tierwelt zieht Reisende aus aller Welt an. Besonders beeindruckend ist die Möglichkeit, auf einer Afrika Safari in Kenia Löwen, Leoparden, Elefanten, Giraffen und viele andere faszinierende Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Die Kombination aus Abenteuer, Erholung und Naturerlebnis macht eine Afrika Safari in Kenia zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die besten Afrika Safaris in Kenia haben Kenia-Spezialisten für Interessierte auf kenia-safari.de zusammengestellt. Ein besonderes Erlebnis ist zum Beispiel die 4-tägige „Tsavo Amboseli Compact Safari“, die es ermöglicht, in nur vier Tagen drei der bedeutendsten Schutzgebiete Kenias intensiv zu erkunden und die Vielfalt und Schönheit Kenias hautnah zu erleben. Diese Afrika Safari ist ideal für Familien und Safari-Einsteiger, denn sie verspricht unvergessliche Natur- und Tiererlebnisse in relativer Küstennähe. Die kompakte Reisezeit und die bequemen Transfers machen diese Afrika Safari besonders attraktiv und komfortabel.

Kenia Safari in Afrika: Safari mit Entspannung in gemütlichen Lodges

Inmitten dieser beeindruckenden Landschaften bieten die Nationalparks Tsavo West, Tsavo Ost und Amboseli unzählige Möglichkeiten für spektakuläre Tierbeobachtungen und ein unvergessliches Safari-Abenteuer. Es beginnt für die Teilnehmer der Afrika Safari mit der Abholung vom Strandhotel. Die Fahrt führt durch malerische Landschaften, vorbei an Mombasa und den Sisal Feldern von Voi, bis die Teilnehmer der Afrika Safari den Tsavo West Nationalpark erreichen. Dieser grünere Teil von Tsavo bietet eine üppige Vegetation und eine beeindruckende Tierwelt. Der erste Tag der Afrika Safari beinhaltet eine aufregende Pirschfahrt entlang des Tsavo Flusses und einen Besuch der Mzima Springs, wo Krokodile und Flusspferde in kristallklarem Wasser zu sehen sind. Übernachtet wird im komfortablen Severin Safari Camp oder in der Kilaguni Serena Lodge. So können die Teilnehmer der Afrika Safari die Vielfalt der kenianischen Landschaften und deren beeindruckende Tierwelt erleben, während sie in komfortablen Lodges und Camps übernachten und in Begleitung von erfahrenen und lizenzierten Safari-Guides viel Neues entdecken.

Afrika Safari mit Abenteuern – Kenia Safari durch die Tsavo Parks und den Amboseli

Der zweite Tag führt die Teilnehmer der Afrika Safari nach einem frühen Frühstück in den Amboseli Nationalpark, der für seine großen Elefantenherden und den spektakulären Blick auf den Kilimanjaro bekannt ist. Auf dem Weg dorthin durchqueren die Teilnehmer der Afrika Safari das Massai-Gebiet und die Chyulu Hills mit einem kurzen Stopp an den beeindruckenden Lavafeldern von Sheitani. Im Amboseli angekommen, können die Teilnehmer der Afrika Safari auf den Pirschfahrten zahlreiche Wildtiere beobachten. Übernachtet wird in der Ol Tukai Lodge oder der Amboseli Serena Lodge, wo die Safariteilnehmer den Abend mit einem herrlichen Blick auf den Kilimanjaro ausklingen lassen können. Am dritten Tag geht es für die Teilnehmer der Afrika Safari weiter in den Tsavo Ost Nationalpark. Nach einer morgendlichen Pirschfahrt im Amboseli, bei der sich der Kilimanjaro meist von seiner besten Seite zeigt, führt die Route durch die Taru-Wüste zum Aruba-Damm in den Tsavo Ost. Hier erwartet die Teilnehmer der Afrika Safari eine aufregende Pirschfahrt und die Möglichkeit, die berühmten roten Elefanten zu sehen. Nach einem guten Mittagessen bietet die Ashnil Aruba Lodge die perfekte Möglichkeit zur Entspannung, bevor es am Nachmittag wieder hinaus in die Wildnis geht. Der letzte Tag der Afrika Safari beginnt mit einer Frühpirsch im Tsavo Ost, bei der die Safariteilnehmer Raubkatzen bei der Jagd beobachten können. Nach dem Frühstück geht es zurück zur Küste, wo die Safariteilnehmer am Nachmittag ankommen und ins Strandhotel zurückkehren.

https://www.kenia-safari.de/afrika-safari.htm

Seit über 30 Jahren vermittelt das kompetente Team von kenia-safari.de Safaris in Kenia. Alle Team-Mitglieder haben Kenia bereits mehrfach bereist. Sie haben fundierte und detaillierte Vor-Ort-Kenntnisse. So kann das Team für die Kundinnen und Kunden Safaris zusammenstellen, die ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen. Darüber hinaus halten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kenia-Safari-Spezialisten stets über aktuelle Entwicklungen in der Reisebranche auf dem Laufenden, so dass eine kompetente Rundum-Betreuung der Kundinnen und Kunden gewährleistet werden kann.

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha