Startseite Dendritische Zelltherapie bei Krebsdiagnose-Remission/Heilung möglich? Pressetext verfasst von Gesundheitsratgeber am Sa, 2024-08-10 08:53. Die Diagnose von seinem Arzt zu erhalten an einem Tumor erkrankt zu sein, bedeutet noch heute für viele

Patienten, wie hoch ist meine Heilungs-Chance, gibt es überhaupt so etwas wie Heilung?

Vielen Patienten geht als erste Frage durch den Kopf, wie lange habe ich wohl noch zu leben. Krebs gehört mit zu den gefürchtetsten Erkrankungen. Angst und Verzweiflung ist keine Seltenheit und einer der Hauptgründe dafür ist die unsichere Heilungsrate bei den höchst individuellen Behandlungen. Die Diagnose eines Tumors kann Ängste und Verzweiflung hervorrufen, da traditionelle Behandlungsmethoden oft unsichere Ergebnisse liefern. Seit einigen Jahren gibt es eine innovative Lösung, die Licht am Ende des Tunnels verspricht: die Immuntherapie mit dendritischen Zellen.Was sind dendritische Zellen? Wie können dendritische Zellen meine Krebserkrankung reduzieren oder gar den Tumor und Metastasen verschwinden lassen? 1. Dendritische Zellen haben alle Menschen im Körper, sie gehören zu unserem Immunsystem dazu, man nennt sie auch Wächterzellen 2. Dendritische Zellen sind naive Zellen die mit anderen Zellen wie T-Zellen und B-Zellen interagieren und den Killerzellen unseres Körpers die notwendigen Informationen über Bakterien, Pilze, Viren und Krebszellen

geben. 3. Dendritische Zellen bewegen sich im gesamten Körper und unterstützen unser Immunsystem. 4. Seit der Entdeckung 1973 von Dr. Steinman und Team wird weltweit geforscht und seit 1997 weiß man das naive und noch nicht ausgereifte dendritische Zellen bei verschiedenen Krebsarten als Therapiemaßnahme eingesetzt werden kann. 5. Seit 2023 nach einem Gerichtsurteil wurde bestätigt das eine Immuntherapie mit autologen also aus dem Blut des betroffenen Patienten dendritische Zellen Aussicht auf Therapieerfolg haben kann und muss nach

Ansicht der Richter bei erfolgloser Behandlung mit Zytostatika (Chemotherapie) von privaten

Krankenversicherungen die Kosten erstattet werden.

6. Aktuell gibt es weit über 200.000 Einzelstudien zu den 300 verschiedenen Krebsarten wo eine Remission Chance von über 93% festgestellt wurde. 7. Kombinationstherapie mit Chemotherapie und dendritischer Zelltherapie besitzen eine Heilungschance von über 70% bei Lungenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Hirnkrebs (Glioblastom), Nierenkarzinom, Leberkrebs und vielen weiteren Krebsarten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Krebstherapien bietet diese Komplementärmedizin eine effektive und

schonende Behandlungsmethode für alle Krebsarten. Mit einer Erfolgsquote, die beeindruckt und ohne ernsthafte Nebenwirkungen, ist die dendritische Zelltherapie ein Durchbruch in der Krebsbehandlung. Statt sich auf belastende Chemotherapien oder Bestrahlungen

verlassen zu müssen, können Patienten nun gezielt auf ihre Krebszellen abzielen und das Immunsystem stärken. Die Verschmelzung von Schulmedizin und Komplementärmedizin eröffnet neue Wege für eine ganzheitliche

Gesundheitsversorgung. Immer mehr Menschen suchen nach alternativen Behandlungsmethoden und wünschen sich mehr Zeit, Verständnis und Empathie von ihren Fachärzten. Die Dendritische Zelltherapie vereint das Beste aus beiden Welten und bietet jedem Patienten die Chance auf eine wirksame Behandlung. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, auf den „Schlüssel“ zur Genesung zuzugreifen. Informieren Sie sich noch heute über die

dendritische Zelltherapie und lassen Sie sich von den Möglichkeiten individuell beraten Ihre Gesundheit

verdient nur das Beste - entscheiden Sie sich für die Dendritische Zelltherapie und gehen Sie einen Schritt

näher in Richtung Heilung. mehr Informationen unter: www.immuntherapie-krebs.net/dendritische-zelltherapie Über Gesundheitsratgeber Komplettes Benutzerprofil betrachten