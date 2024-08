Startseite BENE: Another Mistake Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2024-08-09 14:01. Der aufstrebende Künstler BENE präsentiert seine neueste Single „Another Mistake“, die zweite Veröffentlichung aus dem bevorstehenden Album „Memories Have Been Lost“. Wie schon bei seinem Debüt hat BENE die Komposition und Produktion des Songs vollständig selbst übernommen und beweist erneut seine Vielseitigkeit und sein Talent. „Another Mistake“ taucht tief in das Thema der Selbstzweifel ein. In einem mutigen Schritt stellt er sich in diesem Song nicht nur seinen eigenen Zweifeln, sondern auch den kritischen Stimmen von außen. Trotz dieser Herausforderungen trägt der Song eine starke und motivierende Botschaft: „Never give up“. BENE ermutigt seine Hörer, nicht aufzugeben, egal wie groß die Zweifel oder Hindernisse sein mögen. Mit „Another Mistake“ schafft BENE einen kraftvoll-rockigen und zugleich nachdenklichen Titel, der tief berührt. Der Song richtet sich an ein breites Publikum und lässt viel Raum für persönliche Interpretation, wodurch er eine universelle Anziehungskraft entwickelt. Man darf gespannt sein auf Weiteres aus „Memories Have Been Lost“! UPC 3617660761065

Release 9.8.2024 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.