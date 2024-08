Startseite Erfolgreiche Unterstützung für Photovoltaik-Betriebe Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-09 11:54. in herausfordernden Zeiten München, 09.08.2024 - Die diesjährige "Inter Solar" in München hat klar gezeigt, dass sich die Rahmenbedingungen auf dem Photovoltaikmarkt spürbar verändert haben. Wo im letzten Jahr noch die Auftragsbücher ohne großen Aufwand gefüllt wurden, sehen sich Betriebe und Vertriebe 2024 mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Das Fazit der Messegespräche war eindeutig: Die Anzahl der Leads auf dem Markt hat deutlich abgenommen.

Vertriebsabteilungen müssen intensiver um Kunden kämpfen.

Der Vertrieb muss wieder aktiv verkaufen, anstatt nur Bestellungen entgegenzunehmen.

Leadmagneten ist sich der aktuellen Marktlage bewusst und bietet Lösungen, um Photovoltaik-Betriebe in diesen Zeiten zu unterstützen und ihre Umsätze stabil zu halten. Unsere Lösung: Wir liefern vorqualifizierte Leads in Echtzeit - regional oder deutschlandweit, ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Unsere Vorteile auf einen Blick: - Sofort verfügbar: Keine Wartezeiten - Sie erhalten direkt Zugang zu neuen Kundenkontakten.

- Keine Mindestlaufzeit: Flexibilität ist uns wichtig, daher gibt es bei uns keine langfristigen Bindungen.

- Jederzeit kündbar: Sie behalten die Kontrolle über Ihre Vertriebsstrategie.

- Sie entscheiden: Wählen Sie zwischen exklusiven Leads, die nur Ihnen zur Verfügung stehen, oder Multileads, die mehrere Partner nutzen können.

- Wir sind überzeugt, dass unsere Angebote die perfekte Lösung sind, um Photovoltaik-Betriebe in der aktuellen Marktsituation erfolgreich zu unterstützen. Es ist wichtig das Photovoltaik und Solarbetriebe die Zeichen am Markt jetzt erkennen und rechtzeitig gegensteuern und den Vertrieb optimieren.

Mit qualifizierten Leads können die Vertriebe Ihren Mannschaft auslasten und kommen nicht in gefährliche Engpässe. Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines unverbindlichen Beratungsgesprächs stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Sofort messbare Vertriebserfolge mit hochwertigen Leads Nutzen Sie unsere Expertise, um gezielte und effektive Leads für Ihre vertriebsintensiven Produkte zu generieren und Ihren Umsatz zu steigern. Kontakt

Leadmagneten GmbH & Co. KG

Patrick Gessner

Hauptstraße 25

82256 Fürstenfeldbruck

01724190057

