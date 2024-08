Startseite Automatisch, ergonomisch, nachhaltig - HAHN+KOLB auf der AMB 2024 Pressetext verfasst von SympraGmbH am Fr, 2024-08-09 09:00. Ludwigsburg, 9. August 2024 – Ein ganzer Messestand aus CLIP-O-FLEX: Zur AMB zeigt HAHN+KOLB anschaulich die zahllosen Möglichkeiten optimierter Arbeitsplatzsysteme – und baut daraus in weiten Teilen seinen Messestand auf. In Kombination mit neuen Werkzeugeinlagen aus Kork von OPT-I-STORE ein nachhaltiger Auftritt. Weitere Messehighlights sind unterstützende Automatisierungslösungen, Produktneuheiten zur Metallbearbeitung von ATORN sowie integrierte Industrie-4.0-Ausgabesysteme zur Werkzeugverwaltung. Besucher erleben bei HAHN+KOLB live, wie Digitalisierung, Automation und intelligente Werkzeugversorgung zur Effizienzsteigerung beitragen. Wer „A wie Automation“ sagt, muss auch „B wie Betriebseinrichtung“ mitdenken. Deshalb präsentiert HAHN+KOLB zur diesjährigen Messe AMB durchgängige Lösungen zur Automatisierung von Fertigungsabläufen, für digitale Werkzeugausgaben sowie eine optimal auf die Tätigkeit abgestimmte Organisation von Arbeitsplätzen. Dazu zählen Automatisierungslösungen in der Fertigung ebenso wie neue Werkzeuge für die Zerspanung, Wiegezellen-Automaten für die Ausgabe von PSA-Artikeln und Werkzeugen sowie flexible Arbeitsplatzsysteme von CLIP-O-FLEX. Dessen Vielseitigkeit nutzt HAHN+KOLB auch zur Präsentation auf der Messe und gestaltet weitgehend den gesamten Messestand mit der Produktreihe. Dank der stabilen Einhängehalterung lassen sich mit CLIP-O-FLEX unzählige Ausstattungsmodule wie Tablare, Werkzeuge, Behälter, Laptophalter und LED-Leuchten sowie weitere Arbeitsplatzflächen und Vorrichtungen sicher, belastbar und ergonomisch im direkten Arbeitsumfeld anbringen. Nachwachsende Werkzeugeinlagen

Eine nachhaltige Lösung stellen die Werkzeugeinlagen von OPT-I-STORE aus nachwachsendem Kork dar: Wie bei der klassischen Variante aus Hartschaum lassen sich auch die Korkeinlagen in jede Form bringen – als individuelle Werkzeugeinlagen für Schubladen, zum Teiletransport oder zur Büroorganisation. Die Einlagen aus der Rinde der Korkeiche werden CO2-neutral in Europa hergestellt, sind leicht, dicht und beständig gegen chemische Reaktionen. Sie eignen sich damit ideal zur übersichtlichen Arbeitsplatzorganisation, für Schauräume oder zu Präsentationszwecken. Zur AMB präsentiert HAHN+KOLB sowohl die klassische Hartschaumeinlage als auch die nachhaltige Kork-Variante von OPT-I-STORE. Automation in der Fertigung

Als Systemlieferant präsentiert HAHN+KOLB auf der AMB im Bereich Automation unter anderem verschiedene Roboter-Lösungen sowie umfangreiches Zubehör zum Handling unterschiedlicher Bauteile. Dazu zählen Greifer zum Fassen runder oder kubischer Werkstücke sowie Kombinationen für unterschiedliche Aufgaben. Ihr Einsatzspektrum reicht von der Bestückung von Mess-, Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen über die Bauteilmontage bis hin zur Verpackung. Für viele kleine und mittlere Betriebe sind sie deshalb eine schnelle Lösung für den Fachkräftemangel.

In der Metallbearbeitung setzt HAHN+KOLB neben der Präsentation eines Querschnitts seines Vollsortiments ebenfalls Schwerpunkte in den Bereichen Automation und Teil-Automatisierung: Ein neuer 5-Achs-Spanner von ATORN mit Backen-Schnellwechselsystem, das vollständig überarbeitete und erweiterte ORION-HPC-Fräserprogramm sowie der neue vierschneidige ATORN Kegelsenker verkürzen Bearbeitungszeiten und erhöhen die Sicherheit sowohl bei automatisierten als auch manuellen Fertigungsprozessen. Werkzeugausgabe 4.0 – digital und integriert

Für die Bereiche der Werkzeugausgabe, -bestellung und -verwaltung stellt HAHN+KOLB mit dem innovativen HK-MAT INTEGRATE ein digitales Toolmanagement zur ganzheitlichen Werkzeugorganisation vor. HK-MAT INTEGRATE sichert die Werkzeugverfügbarkeit von einzelnen Werkzeugkomponenten bis hin zum Komplettwerkzeug und ist der Einstieg in eine vernetzte Fertigung. Sämtliche Werkzeugdaten werden zentral verwaltet und stehen in Echtzeit auf jedem Endgerät (PC, Tablet oder Smartphone) und für CAD/CAM-Systeme, ERP-Systeme und Werkzeugvoreinstellgeräte zur Verfügung.

Mit dem Wiegezellenautomaten der HK-MAT-Serie zeigt HAHN+KOLB eine Möglichkeit der besonders effizienten Verwaltung und Planung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und optisch einfach unterscheidbaren Verbrauchsartikeln jeglicher Art. Mit seinen bis zu zehn konfigurierbaren Ebenen stellt er bis zu 120 Lagerplätze zur Verfügung. Die entnommene Menge errechnet das System automatisch anhand der verbauten Wiegezelle – bis auf 10 Gramm genau. Lange und komplexe Buchungsvorgänge entfallen. PSA-Artikel, Trennscheiben, Batterien, Bürobedarf, Schweiß- und Lötzubehör lassen sich so effizient lagern und verwalten. Sind nur noch geringe Mengen vorhanden, löst das System auf Wunsch automatisch eine Nachbestellung aus. Weitere HK-MAT-Ausführungen umfassen Schubladen, Rotations-, Klappen- und Spiralautomaten sowie Ausgabesysteme für Gefahrstoffe. Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Dabei achtet HAHN+KOLB auf Nachhaltigkeit im Unternehmen, in den Logistikprozessen und im Produktsortiment. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge", „Zerspanung – Spanntechnik" sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen" in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 900 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de