Startseite Einen Bus in Berlin mit einem Chauffeur von OsaBus mieten Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-09 08:06. OsaBus freut sich, die Erweiterung seiner Busvermietungen in Berlin bekannt zu geben. Vor zwölf Jahren von Unternehmer Oskars Lusis gegründet, hat sich OsaBus von einem bescheidenen Tourismusdienstleister zu einer weltweit anerkannten Marke entwickelt. Mit einer eigenen Niederlassung in Deutschland bietet das Unternehmen nun unvergleichliche Transportlösungen für große und kleine Gruppen an und festigt seinen Ruf als erste Wahl für Reisende in ganz Europa. Im Rahmen ihrer jüngsten Investition hat das Unternehmen zwei hochmoderne SETRA S 517 HD-Reisebusse zu seiner Flotte hinzugefügt. Jeder Bus ist mit 56 Sitzen ausgestattet, die maximalen Komfort und Sicherheit für die Passagiere bieten. Darüber hinaus führt OsaBus zwei Mercedes Sprinter mit einer Kapazität von 19 Sitzplätzen ein, die ideal für kleinere Gruppen sind. Diese Fahrzeuge, die auch für Busvermietungen in Berlin (https://osabus.de/busvermietung-berlin-deutschland/) und anderen großen Städten in ganz Deutschland zur Verfügung stehen, verfügen über fortschrittliche Annehmlichkeiten, um ein erstklassiges Reiseerlebnis für Familienurlaube und Gruppenreisen zu gewährleisten. "Wir erkennen die zunehmende Nachfrage nach komfortablen Reisen und sind bestrebt, Busverleih-Dienste anzubieten", bemerkte Oskars Lusis, CEO von OsaBus. "Mit unseren neuen SETRA S 517 HD-Reisebussen sind wir bereit, unseren Kunden außergewöhnliche Transporterlebnisse zu bieten." Die Berliner Flotte von OsaBus umfasst eine Vielzahl von Fahrzeugen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, einschließlich Reisebussen, Kleinbussen, Vans und Autos. Diese vielfältige Flotte stellt sicher, dass OsaBus die einzigartigen Bedürfnisse verschiedener Gruppen erfüllen kann, sei es für einen großen Firmenausflug, eine Schulreise oder einen Familienurlaub. Ein Highlight der neuen SETRA S 517 HD-Reisebusse sind ihre fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen. Dazu gehören hochmoderne Systeme wie das Kurvenverhalten, das für Stabilität beim Navigieren durch Kurven sorgt. Die Busse sind mit Technologie ausgestattet, die Menschen und Radfahrer im seitlichen Bereich des Fahrzeugs erkennt, um Unfälle in toten Winkeln zu verhindern. Der Notbremsassistent ABA 6 unterstützt den Fahrer, indem er bei drohenden Auffahrunfällen automatisch eine Notbremsung einleitet. Der Verkehrszeichen-Assistent verwendet GPS und Kameras, um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs kontinuierlich mit den geltenden Verkehrsregeln abzugleichen. Der Spurassistent, der eine Kamera hinter der Windschutzscheibe nutzt, erkennt, wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt die markierte Fahrspur verlässt, und warnt den Fahrer durch ein deutliches Vibrieren im Fahrersitz. OsaBus setzt weiterhin Maßstäbe für zuverlässige Transportlösungen in ganz Europa. Mit der Einführung dieser neuen Fahrzeuge ist das Unternehmen gut positioniert, um der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen, chauffeurgeführten Busvermietungen in Berlin (https://osabus.de/busvermietung-berlin-deutschland/) gerecht zu werden. Weitere Informationen darüber, wie Sie einen Bus in Berlin mit einem Chauffeur von OsaBus mieten können, finden Sie auf der Website des Unternehmens oder kontaktieren Sie den Kundenservice. OsaBus ist ein Unternehmen in Europa, das sich auf die Vermietung von Charterbussen spezialisiert hat und sich für erstklassige Transportlösungen auf dem gesamten Kontinent einsetzt. Mit einer vielfältigen Flotte und einem Engagement für Exzellenz bietet OsaBus ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis für Einzelpersonen und Gruppen jeder Größe. Firmenkontakt

OSA Bus GmbH

Laimdota Pleisa

Agnes-Bernauer-Straße 151

D – 80687 Munchen

+49 3319 0084 999

https://osabus.de/ Pressekontakt

OsaBus

Laimdota Pleisa

Agnes-Bernauer-Straße 151

D – 80687 Munchen

+49 3319 0084 999

https://osabus.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten