Startseite "La Femme Rouge": Kunst und Markisen vereint - Karen Ly und Rafael Martinez GmbH Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-08 22:50. "La Femme Rouge": Kunst und Markisen vereint - Karen Ly und Rafael Martinez GmbH in Karben Karben, Deutschland - August 2024 Die renommierte Fashion Designerin und Künstlerin Karina Miska, in der Kunstwelt besser bekannt als Karen Ly, fasziniert seit Jahren mit ihren stilvollen Boudoir-Acrylgemälden. Ihre Arbeiten wurden bereits in angesehenen Galerien und auf prestigeträchtigen Kunstmessen wie der Miami Art und der Swiss Art Expo ausgestellt. Auch auf internationalem Parkett in Städten wie Dubai, Berlin, Zürich und Spanien fand ihre Kunst großen Anklang. Nun bringt Karen Ly ihre außergewöhnlichen Werke nach Deutschland und stellt in Karben aus. In Kooperation mit Firma Rafael Martinez GmbH präsentiert Karen Ly ihr Gemälde "La Femme Rouge" im Ausstellungsraum des Unternehmens. Die Martinez GmbH, bekannt für ihre hochwertigen Rollläden und Markisen, zeigt mit dieser Kooperation ihre Leidenschaft für Kunst und Design. Die Geschäftsleitung der Firma ist bekennender Kunstliebhaber und sieht in der Verbindung von Wohnaccessoires und Kunst eine perfekte Symbiose, die den Wohn- und Lifestyle-Stil vollendet und das Bauwerk ästhetisch bereichert. Das ausgestellte Werk "La Femme Rouge" verkörpert die Essenz der Eleganz und Weiblichkeit, die Karen Ly's Kunst auszeichnet. Mit kräftigen Rottönen und sensibler Detailarbeit zieht das Gemälde den Betrachter in seinen Bann und schafft eine einzigartige Atmosphäre im Ausstellungsraum der Rafael Martinez GmbH. Interessenten haben die Möglichkeit, dieses beeindruckende Gemälde käuflich zu erwerben und damit ein Stück zeitgenössischer Kunst in ihr Zuhause zu holen. Die Geschäftsleitung der Rafael Martinez GmbH freut sich über das innovative Konzept und ist zuversichtlich, dass es in Zukunft noch viele weitere Ausstellungen geben wird. Die Verbindung von funktionalen Elementen wie Markisen und Rollläden mit Kunstwerken schafft eine neue Dimension des Wohnens. Die Markisendesigns der Rafael Martinez GmbH fügen sich nahtlos in verschiedene Wohnraumkonzepte ein und ergänzen sich harmonisch mit Accessoires und Kunstwerken. Dies ermöglicht es, eine perfekte Balance zwischen Funktionalität und Ästhetik zu erreichen, die jedem Bauwerk eine individuelle Note verleiht. "Wir sind begeistert, Karen Ly's Werk 'La Femme Rouge' in unserem Ausstellungsraum präsentieren zu dürfen", erklärt der Geschäftsführer, Ricardo Martinez "Diese Kooperation unterstreicht unsere Leidenschaft für Kunst und Design und zeigt, wie Accessoires und Kunst Hand in Hand gehen können, um den Wohnraum zu vervollkommnen." Zusätzlich zu der Möglichkeit, das Gemälde "La Femme Rouge" zu erwerben, können Interessenten im Rahmen dieser kreativen Symbiose die exklusiven Markisen und Rollläden der Rafael Martinez GmbH zu einem Sonderpreis erwerben. Dies bietet eine einmalige Gelegenheit, hochwertige Kunst und funktionale Designelemente zu einem attraktiven Preis zu kombinieren. Kunstliebhaber und Interessierte sind herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen und sich von der einzigartigen Verbindung von Kunst und Funktionalität inspirieren zu lassen. Die Rafael Martinez GmbH und Karen Ly freuen sich darauf, in Zukunft weitere gemeinsame Projekte zu realisieren und damit Kunst und Design in neue Dimensionen zu führen. Mit dieser Kooperation setzen Karen Ly und die Rafael Martinez GmbH ein Zeichen für die innovative Verknüpfung von Kunst und Wohnraumgestaltung und bieten eine Plattform für weitere kreative Synergien. Besuchen Sie die Ausstellung in der Rafael Martinez GmbH und erleben Sie, wie "La Femme Rouge" und die Markisendesigns eine harmonische Einheit bilden, die den Wohnraum stilvoll vervollständigt. High Quality, exquistite Details and comfortable fit define the unmistakeable style that makes Karen Ly ® one of the Luxury Brands - The Style of Elegance Kontakt

Ambrix

Kaycee Miska

Siedlung 2

63543 Neuberg

0491635131800

http://www.karenlyart.de