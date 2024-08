Startseite Heilen erleben, kennenlernen und verstehen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-08 20:50. 22. DGH-Kongress Geistiges Heilen vom 11. - 13.10.2024 Das hawaiianische Friedensritual Ho`oponopono, der Emotionscode nach Dr. Bradley Nelson, energetische Schutztechniken, Heilsame Rückführungen, Schamanismus, Landschaftsheilung, Klangheilung, Numerologie, Psycho-Physiognomik, die tibetische Heilmethode "Zapchen" u. v. m.: Mit rund 45 Vorträgen und Workshops sowie Angeboten zur Spirituellen Einkehr und über 20 Referentinnen und Referenten bietet der 22. DGH-Kongress Geistiges Heilen in Rotenburg a. d. Fulda die Chance, die Vielfalt geistiger Heilmethoden vor Ort mit allen Sinnen zu erkunden. Der weltweit bekannte Buchautor und von Schamanen eingeweihte Ho`oponopono-Experte Ulrich Emil Duprée wird in die hawaiianische (Selbst-)Heilungsmethode einführen, bei der Dankbarkeit und die Bereitschaft zur Vergebung eine besondere Rolle spielen. Dr. med. Susanne Hufnagel, die Dr. Bradley Nelsons international bekannte Bücher "Emotion Code" und "Body Code" ins Deutsche übersetzt hat und in Deutschland zurzeit die einzige autorisierte Seminarleiterin und Ausbilderin für Bradley Nelsons Methode ist, stellt im Vortrag und Workshop den "Emotionscode" vor - eine erstaunlich einfache Methode, um in herausfordernden Situationen wieder in die Balance, ins Wohlfühlen zu finden. Auf ein besonderes, berührendes und spirituelles Klangerlebnis können die Kongressbesucher sich am Samstagabend beim "Inner Peace Concert" mit dem international bekannten Duo SHANTI OMKARA freuen. Karin Hauerwaas-Lillot (Kusum) und Rainer Lillot (Raghav) werden die Anwesenden mit lichtreichen Klängen faszinieren und berühren, die auf der heilsamen Frequenz 432 Hz basieren. Liebe, Demut und Hingabe sind für das Duo die entscheidenden Qualitäten beim Musizieren. Ihre Konzerte erschaffen Energiefelder mit dem Potenzial, mystische Erfahrungen und auch Heilungsprozesse anzuregen. Lazar Adamek Sisic, Schirner Musikautor, Metaphysischer Klangcoach, Klangschamane der Neuen Zeit, Spezialist für 432 Hz Heil-Klang-Sitzungen und mediale Anwendungen, kreiert mit "ChrystalVOICE - Quantum Healing" - Klangräume, die mit harmonischen Lichtinformationen erfüllt sind. Lazar Adamek Sisic entwickelte eine Avatar-Klangröhren-Harfe, die er in seiner Energie- und Klangarbeit mit Quanten-Heilgesang verbindet. Es ist ihm ein Anliegen, den Menschen "ihren eigenen Spirit" wieder näherzubringen, den "in jedem wohnenden Geist". Heilbehandlungen, Spirituelle Einkehr, Austausch von Herz zu Herz und bewegte Pausen Wer auf der Suche nach Heilung ist, kann eine kostenfreie Heilbehandlung durch anerkannte Heiler nach den Richtlinien des DGH e. V. genießen bzw. eine Heil- und Krankensalbung im Rahmen eines frühmorgendlichen Gottesdienstes des DGH-Gründungsmitglieds und Calligaris-Experten P. Hubertus M. Schweizer empfangen. Heilsame Nahrung für die Seele bietet auch Nora Gröbel mit der "Meditation über die zwei Herzen" aus der Tradition der PRANA-Heilung. Neben dem Besuch spannender und berührender Vorträge und Workshops mit erfahrenen Experten sind die Kongresstage auch eine beliebte Gelegenheit, um sich von Herz zu Herz mit Gleichgesinnten auszutauschen, zum Beispiel bei den Kaffeepausen im Foyer, beim Buffett, auf der großen Außenterrasse des Göbel"s Hotel Rodenberg, die mit einer grandiosen Aussicht ins pittoreske Städtchen Rotenburg a. d. Fulda begeistert, oder abends beim Chillout-in der Lounge. Ein Spaziergang im angrenzenden Waldgebiet bzw. ins pittoreske Städtchen Rotenburg a. d. Fulda, und nicht zuletzt der Wellnessbereich (mit neuem Außenpool!), bieten abwechslungsreiche Möglichkeiten, bewegte Pausen individuell zu gestalten. Infos:

https://www.dgh-ev.de/kongress/kongress-2024.html

Kontakt:

info@dgh-ev.de Kongress-, Tages- und Halbtages-Karten:

https://shop.dgh-ev.de Vergünstigter Vorverkauf: bis 15. August 2024

Online-Vorverkauf: bis 15. September 2024 Kongressort:

www.goebels-rodenberg.de

(https://www.goebels-rodenberg.de) Selbstverständlich gibt es auch während der Kongresstage Tickets vor Ort. Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH) setzt seit seiner Gründung 1995 Maßstäbe für ein seriöses Verhalten von Heiler*innen. Dem DGH e. V. gehören rund 3.000 Heiler, Heilpraktiker, Therapeuten, Ärzte, Klienten sowie Mitglieds- und Fördervereine an. DGH-Mitglieder verpflichten sich einem Ethik-Kodex. Der DGH-Kongress findet seit vielen Jahren im Göbel"s Hotel Rodenberg in Rotenburg a. d. Fulda statt. Firmenkontakt

Dachverband Geistiges Heilen e. V.

Marion Haigis

Kirchensteig 16

25917 Enge-Sande

06043 / 51 99 728

https://www.dgh-ev.de Pressekontakt

Dachverband Geistiges Heilen e. V.

Irisa S. Abouzari

Steinkopfstraße 3

51065 Köln

0221 545543

http://www.dgh-ev.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten