Startseite Innovative Luftreinigung für deutsche Büros Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-08 12:08. Eine Lösung für Sommerhitze und Allergiker Köln, 8. August 2024 - Mit steigenden Temperaturen und einer Luft voller Pollen wird das Büro für viele Arbeitnehmer zur Herausforderung. Spätblüher wie Beifuß, Ambrosia und verschiedene Gräser sorgen bis in den Spätsommer hinein für eine anhaltende Belastung. Die Kombination aus sommerlicher Hitze und Allergiebelastung kann die Produktivität und das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen. Moderne Luftreiniger bieten durch fortschrittliche Technologien Lösungen für ein angenehmeres Arbeitsumfeld. Zu den bekannten Anbietern in diesem Bereich gehört Dyson, dessen Produkte nicht nur die Raumtemperatur regulieren, sondern auch die Luftqualität verbessern. Allergiebelastung im Büro - Innovative Lösungen für besseres Raumklima Allergische Erkrankungen betreffen in Deutschland nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 20 bis 30 Millionen Menschen. Das Spektrum der Symptome reicht von leichten Beeinträchtigungen wie Niesen und tränenden Augen bis zu schwerwiegenden Atembeschwerden. Die sommerliche Hitze verschärft diese Probleme oft noch, was vor allem im Arbeitsalltag zu einer doppelten Belastung führen kann. Moderne Luftreiniger, wie sie unter anderem von Dyson angeboten werden, verbessern die Büroatmosphäre durch effiziente Filtration mikroskopischer Schadstoffpartikel und durch die Erzeugung eines erfrischenden Luftstroms. Diese Technologie bietet Vorteile in Arbeitsumgebungen: Allergiker erfahren durch die verwendeten Filter eine Symptomlinderung, während alle Mitarbeiter von einem verbesserten Raumklima profitieren. Dadurch wird ein Arbeitsumfeld gefördert, das Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit unterstützt. Optimale Luftqualität dank fortschrittlicher Technologie Aktuelle Luftreinigermodelle nutzen integrierte Sensortechnologie zur kontinuierlichen Analyse der Luftqualität. Ein Algorithmus nutzt diese Daten zur Anpassung der Luftreinigung an die aktuellen Bedingungen. Dies ist besonders wertvoll in Büroumgebungen, wo die Luftqualität aufgrund wechselnder Faktoren wie Personenanzahl, externe Luftbedingungen oder Büroaktivitäten im Tagesverlauf schwankt. Die Filter der Geräte entfernen einen Großteil der mikroskopisch kleinen Partikel, einschließlich verbreiteter Allergene wie Pollen und Feinstaub sowie in Büroräumen typischer flüchtiger organischer Verbindungen. Diese bedarfsgesteuerte und effiziente Funktionsweise führt zu einer spürbaren Verbesserung der Luftqualität bei gleichzeitiger Optimierung des Energieverbrauchs. Luftreiniger, die fortschrittliche Technologien nutzen, bieten somit eine nachhaltige Option für ein gesünderes und angenehmeres Arbeitsklima. Über Dyson

Dyson ist ein weltweit tätiges Forschungs- und Technologieunternehmen mit Engineering-, Forschungs-, Entwicklungs-, Fertigungs- und Testeinrichtungen in Singapur, Großbritannien, Malaysia, Mexiko, China und auf den Philippinen. Dyson ist seit seiner Gründung im Jahr 1993 in Großbritannien und seinen Anfängen in einem Wagenschuppen stetig gewachsen. Heute verfügt das Unternehmen über einen internationalen Hauptsitz in Singapur sowie über zwei Technologie-Campus in Großbritannien, die sich über 800 Hektar in Malmesbury und Hullavington erstrecken. Seit 1993 hat Dyson mehr als einer Milliarde Pfund in seine Büros und Laboratorien in Wiltshire investiert, wo die erste Forschungsphase, das Design und die Entwicklung der zukünftigen Dyson Technologie erfolgen. Dyson ist nach wie vor in Familienbesitz und beschäftigt weltweit über 14.000 Mitarbeiter:innen, darunter ein 6.000 Personen starkes Entwicklungsteam. Das Unternehmen verkauft seine Produkte auf 85 Märkten in über 250 Dyson Demo Stores und auf der eigenen Website. Firmenkontakt

