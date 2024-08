Startseite Weissenhäuser Strand: Ausbildungsstart mit 45 neuen Azubis Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-08 11:44. 8. August 2024 - "Frisch zum neuen Lehrjahr freuen wir uns über 45 junge Leute, die ihre berufliche Zukunft mit einer Ausbildung bei uns im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand starten. Es ist immer etwas Besonderes, eine so internationale Gruppe für die Arbeit bei uns an der Ostsee zu begeistern. Die neuen Azubis kommen aus Deutschland, Simbabwe, Madagaskar, Kirgistan, Usbekistan, China, Sri Lanka und Kosovo. Ganz neu in diesem Jahr ist unsere umfangreiche Einführungswoche, die darauf abzielt, den Azubis einen erfolgreichen Start im Unternehmen zu ermöglichen: Am Donnerstag wurden die Azubis in Hamburg am Flughafen abgeholt und haben anschließend die Personalwohnungen bezogen und dann am Freitag zusammen und begleitet Oldenburg i. H. erkundet. Nach einem freien Wochenende startete am Montag die Einführungswoche: Es fand eine gemeinsame Veranstaltung im 4-Sterne-Strandhotel statt, die von der Crew-Managerin Verena Butler und der Recruitment-Managerin Christine Hartmann geleitet wurde. Zu ihrem Start haben die Azubis eine Welcome Tasche erhalten mit Geschenken und einem Ordner, der alle wichtigen Informationen rund um die Ausbildung enthält. Mit dabei waren alle Ausbilder und die fünf Paten aus den einzelnen Ausbildungsberufen und Studiengängen, die den Neuankömmlingen für Fragen und Unterstützung zur Verfügung stehen", erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand. Außerdem gab es im Laufe der Einführungswoche eine Rallye zum Kennenlernen des Geländes mit Strandbesuch, individuelle Onboarding-Termine im Personalbüro, Gruppentermine im Rathaus für die Meldung beim Einwohnermeldeamt, eine Schulung zum Berichtsheft, eine Knigge-Schulung, jeweils Schulungen zu den Themen Versicherungen, Lohnabrechnung sowie "GEZ leicht erklärt". Zusätzlich stellen sich in dieser Woche der Betriebsrat und die JAV vor, es wird ein Einstufungstest "Deutsch als Fremdsprache" für die Eingruppierung in zukünftige Kurse gemacht und es findet eine große Kennenlern- und Feedbackrunde statt. Die Woche klingt mit einem Abschlussgrillen mit einer Ansprache von David Depenau aus. Die jungen Leute lernen fünf verschiedene Ausbildungsberufe: Koch bzw. Köchin, Fachfrau/-mann für Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie, Tierpflege, Fachangestellte für Bäderbetriebe sowie Gebäudereiniger. Außerdem wird eine Person im Oktober ein duales Studium im Fach Sport Business Management (IST) aufnehmen. "Im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand bekommen die Azubis alles, was sie für eine erfolgreiche Ausbildung brauchen: Eine umfassende Einführung, exzellent geschulte Ausbildende, gute Chancen für eine Übernahme und spannende Weiterbildungsmöglichkeiten weit über die Anforderungen der IHK hinaus," erklärt David Depenau. Schon 2013 wurde der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand für seine exzellente Ausbildung ausgezeichnet. Dieses anerkannte Zertifikat verleiht die Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e. V. (HDV) - es wird von der DEKRA auditiert. So weist das Unternehmen immer wieder nach, dass die Ausbildung in 38 Kriterien auf einem konstant hohen Niveau durchgeführt wird. Konstruktive Bewertungs- und Orientierungsgespräche, Paten sowie eine weitere Vertrauensperson, die permanent als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und die Work-Life-Balance bei der Dienst- und Urlaubsplanung - alles Argumente, mit denen zertifizierte Häuser punkten können. Eine Auszubildendensprecherin setzt sich für die Belange der jungen Leute ein, Crew-Managerin Verena Butler ist für alle Crew-Angelegenheiten zuständig und unterstützt bei Fragen zu den Personalwohnungen. Alle Azubis wohnen entweder im Ferienpark oder in Oldenburg i. H. in Crew-Unterkünften. Azubis, die in Oldenburg untergebracht sind, können den kostenfreien Crew-Shuttle nutzen, der mehrmals täglich zwischen dem Ferienpark und Oldenburg pendelt. Oder sie leihen sich kostenfrei ein Fahrrad. Außerdem bekommen alle Azubis und dual Studierende eine kostenfreie Verpflegung im Buffetrestaurant Möwenbräu und im Crew-Restaurant. Insgesamt hat der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand mehr als 700 Crewmitglieder. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de/karriere sowie unter www.exzellente-ausbildung.de. Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant "Sonnenrose", die "Osteria" und das "Heimisch" bis hin zum American Diner und zum "Möwenbräu" inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers "Möwenbräu" - kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de Firmenkontakt

