Startseite Viessmann Österreich - Wärmepumpen Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2024-08-07 18:23. Diese Systeme nutzen die Umgebungs- oder Außenluft als Wärmequelle. Sie sind besonders einfach zu installieren und eignen sich hervorragend für den Neubau sowie die Modernisierung von Bestandsgebäuden. Luft-Wasser-Wärmepumpen von Viessmann sind kompakt und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden. Sole-Wasser-Wärmepumpen verwenden die im Erdreich gespeicherte Wärme. Diese Systeme sind effizienter als Luft-Wasser-Wärmepumpen, da die Temperatur im Boden über das Jahr hinweg konstanter ist. Viessmann Österreich bietet hier Modelle an, die besonders für Einfamilienhäuser und größere Wohngebäude geeignet sind. Diese Systeme nutzen Grundwasser als Wärmequelle, das in der Regel eine relativ konstante Temperatur hat und daher eine sehr hohe Effizienz ermöglicht. Viessmanns Wasser-Wasser-Wärmepumpen sind ideal für Gebäude mit hohem Wärmebedarf und können sowohl zur Heizung als auch zur Kühlung verwendet werden. Vorteile der Viessmann Wärmepumpensysteme: Umweltfreundlichkeit: Viessmann Wärmepumpen nutzen erneuerbare Energiequellen und tragen somit zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Energieeffizienz: Mit hohen COP-Werten (Coefficient of Performance) arbeiten die Wärmepumpen äußerst effizient und ermöglichen eine signifikante Senkung der Heizkosten. Innovative Technologie: Viessmann integriert modernste Technologie wie Smart-Home-Kompatibilität und Fernwartung in seine Wärmepumpensysteme, was die Bedienung und Überwachung erleichtert. Flexibilität: Dank der verschiedenen Arten von Wärmepumpen kann Viessmann für nahezu jede Gebäudeart und jeden Wärmebedarf die passende Lösung anbieten. Förderungen und Finanzierung: In Österreich gibt es verschiedene Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen. Viessmann unterstützt seine Kunden bei der Antragstellung und bietet zudem attraktive Finanzierungsmöglichkeiten an. Anwendung und Installation Die Installation von Viessmann Wärmepumpen wird durch zertifizierte Fachbetriebe durchgeführt, die für eine fachgerechte Planung und Umsetzung sorgen. Zudem bietet Viessmann umfassende Beratungsdienste an, um sicherzustellen, dass jede Wärmepumpe optimal an die Bedürfnisse des Kunden angepasst ist. Viessmann Österreich stellt mit seinen Wärmepumpensystemen eine nachhaltige und zukunftssichere Lösung für die Heiztechnik bereit. Die Kombination aus hoher Effizienz, Umweltfreundlichkeit und innovativer Technologie macht diese Systeme zu einer ausgezeichneten Wahl für jeden, der seine Heizkosten senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchte. Viessmann Österreich

Birgit Preimel

Viessmannstraße 1 4641 Steinhaus bei Wels

Österreich E-Mail: info@viessmann.at

Homepage: https://www.viessmann.at

Telefon: (0 72 42) 62 3 81 - 110 Pressekontakt

Viessmann Österreich - viessmann.at

Birgit Preimel

Viessmannstraße 1 4641 Steinhaus bei Wels

Österreich E-Mail: info@viessmann.at

Homepage: https://viessmann.at

Telefon: (0 72 42) 62 3 81 - 110 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten