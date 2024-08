Startseite geoCapture sorgt auf der GaLaBau 2024 für Aufsehen: Das steckt dahinter Pressetext verfasst von geoCapture am Mi, 2024-08-07 11:33. geoCapture sorgt auf der GaLaBau 2024 für Aufsehen: Das steckt dahinter

Hopsten, Juli 2024 – geoCapture setzt auf der diesjährigen GaLaBau-Messe in Nürnberg neue Maßstäbe. Der führende Anbieter digitaler Softwarelösungen für den Garten- und Landschaftsbau präsentiert vier bahnbrechende Produkte: costControl, digitale Tourenplanung, co2Control und das Kartentool miamapo. Die Innovationen werden in Halle 4A, Stand 404 und Halle 3A, Stand 311 präsentiert. costControl: Der digitale Controller für Baustellenkosten

Mit costControl bietet geoCapture einen digitalen Controller, der Baustellenkosten tagesaktuell erfasst. Maschinen-, Logistik-, Personal- und Gerätekosten werden automatisch ermittelt und projektbezogen verteilt. „Unternehmen erkennen sofort ihre Kostentreiber und können zeitnah reagieren“, erklärt Mario Richter, Produktmanager bei geoCapture. Schnittstellen zu allen namhaften Lösungen im GaLaBau erleichtern die Datenübertragung und reduzieren den Arbeitsaufwand. Digitale Tourenplanung: Revolution für die grüne Branche

geoCapture präsentiert in Nürnberg die digitale Tourenplanung für Grünpflege, Winterdienst und Bewässerung. Das Tool erstellt optimale Touren und berücksichtigt dabei die unterschiedlichen Pflegeintervalle der Grünpflegeobjekte. Standard-Touren ermöglichen eine schnelle Reaktion für den Winterdienst. „Jede Kolonne hat ein Tablet mit der geoCapture App und damit die beste Route sowie alle Informationen zur Tour im Blick“, berichtet Richter. co2Control: Für mehr Erfolg bei Ausschreibungen

Mit co2Control kennen Unternehmen die CO?-Emissionen ihrer Fahrzeugflotte. Damit werden CO?-Schleudern schnell erkannt und können durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt werden. Dies verbessert den ESG-Score und verschafft Unternehmen damit einen Wettbewerbsvorteil bei öffentlichen Ausschreibungen. miamapo: Tool für digitale Einsatzpläne

miamapo ist das Tool im GaLaBau für Einsatzpläne, Anfahrtsskizzen und Lagepläne. Alle Karten basieren auf Google Maps und ermöglichen die schnelle Ermittlung von Flächen, Umfängen oder Längen. Dank der direkten Schnittstelle zu den GIS-Systemen aller Bundesländer zeigt miamapo automatisch Flur- und Grundstücksgrenzen an. Die Karten können per Link geteilt werden. „Der Clou: miamapo-Karten lassen sich ganz einfach in geoCapture erstellen“, so Alexander Pfaffenrot, Vertriebsleiter bei geoCapture. geoCapture präsentiert auf der GaLabau neben den Messehighlights das gesamte Produktportfolio: Zeiterfassung, Fahrzeug- und Werkzeugortung, digitale Formulare, Werkzeugmanagement, Ressourcenplanung. Das Unternehmen bietet die Möglichkeit, vorab einen Termin am Messestand zu reservieren, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Weitere Informationen und Terminbuchungen unter: www.geocapture.de/galabau-2024 Über geoCapture

geoCapture GmbH ist Softwarespezialist mit über 4.000 Kunden in der DACH-Region. Neben costControl, Tourenplanung und co2Control bietet geoCapture zahlreiche Funktionen wie Fahrzeug- und Werkzeugortung, Zeiterfassung, Ressourcenplanung und digitale Dokumentation. Ein System für vielfältige Anforderungen.