Startseite FairToner wird auch 2024 von Kunden empfohlen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-07 10:37. Für ein Unternehmen spielen Kundenempfehlungen eine wichtige Rolle. Hierüber lassen sich nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern damit auch ein aussagekräftiges Qualitätsmerkmal bestimmen. Empfehlungen können Unternehmen in erster Linie von zufriedenen Kunden und Kundinnen erhalten. Diese findet man auch in unabhängigen Vergleichstests wieder. FairToner.de (https://www.fairtoner.de/) darf sich 2024 ebenfalls über eine hohe Weiterempfehlungsquote freuen. Eine Studie von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS MONEY DEUTSCHLAND TEST hat in Kooperation mit FOCUS MONEY eine Online-Studie durchgeführt, bei der insgesamt 506.000 Kundenbewertungen näher unter die Lupe genommen wurden. Hierfür wurden 1.652 Unternehmen aus 109 Branchen herangezogen. Häufig wird zur Beurteilung der Kundenempfehlung die Weiterempfehlungsbereitschaft herangezogen. Hierbei wird jedoch keine tatsächliche Handlung berücksichtigt, da die eigentliche Empfehlung nicht wirklich ausgesprochen wird. Die Kundenzufriedenheit wird dabei von der Meinungsrichtung, der Reichweite und Intensität beeinflusst. Die Reichweite und Intensität lassen sich bei den Befragten nicht in Erfahrung bringen. Aus diesem Grund wurde innerhalb der Studie das Antwortverhalten der Kunden herangezogen. Die Methode der Umfrage Als Fragestellung diente: Im Folgenden sehen Sie eine Liste von Unternehmen. In Klammern dahinter ist jeweils der Branchenbezug angegeben. Wenn Sie in den letzten 24 Monaten bei einem dieser Anbieter Kunde waren bzw. noch sind, geben Sie bitte an, ob Sie diesen Anbieter bzgl. des aufgeführten Branchenbezuges in Ihrem sozialen Umfeld (privat, beruflich etc.) tatsächlich auch weiterempfohlen haben. Zur Antwort standen die Aussagen -ja, immer

-ja, mehrmals

-ja, mindestens einmal

-nein

-kein Kunde in den letzten 24 Monaten zur Auswahl. Die Unternehmen wurden in 109 Branchen eingeteilt. Diejenigen, welche mit einer Empfehlungsquote über dem Branchenmittelwert lagen, haben die Auszeichnung "Hohe Weiterempfehlung" erhalten. FairToner erreicht hohe Weiterempfehlungsquote in der Branche "Drucker & Zubehör" Mit einem Empfehlungsscore von 17,6 hat sich FairToner.de in der Studie von DEUTSCHLAND TEST eine "hohe Weiterempfehlung" sichern können. Auch wir freuen uns über dieses Ergebnis. Diese Studie sowie die übrigen Ergebnisse können in der FOCUS-Ausgabe 32/24 sowie online nachgelesen werden. Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller. Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260

https://www.fairtoner.de Pressekontakt

https://www.fairtoner.de