Internationale Auszeichnung für Rokstyle Memorial Neues Designlabel für Urnen nominiert für den Europäischen Nachhaltigkeitspreis Bei richtig guten Ideen setzt manchmal der Erfolg schneller ein als ursprünglich gedacht. Nach der Nominierung für den Innovationspreis Bayern 2024 folgt nun auch die Nominierung für den internationalen European Green Award. Bei dieser Auszeichnung werden Europas nachhaltige Spitzenleistungen prämiert. "Was für eine schöne Überraschung und Bestätigung der Arbeitsleistung", so Alexander Hanel, Erfinder des weltweit ersten einheitlichen Design-Konzepts für Urne, Grabstein und Grabschmuck. Die neue Marke für Designurnen ist erst seit Februar 2024 am Markt erhältlich. Von besonderer Bedeutung ist, dass die Urnen aus biologisch abbaubarem "Flüssigholz" von der Firma Alento hergestellt werden. So trifft Design auf Nachhaltigkeit, diese Kombination hat überzeugt. Der EUROPEAN GREEN AWARD bringt nationale und internationale Anerkennung für besondere Leistungen von Unternehmen als auch von Einzelpersonen und zeichnet mit einer internationalen Experten-Jury grüne, faire und innovative Produkte, nachhaltiges Design, grünes Marketing sowie Change Maker aus, die in Europa Exzellentes für eine nachhaltige Entwicklung geleistet haben. Weitere Informationen finden Sie unter www.rokstyle.memorial Josef Hanel und seine Söhne Leonhard und Franz Hanel gründeten 1948 dieses kleine Steinmetzgeschäft in einer Holzhüttenwerkstatt am Friedhof in Leutershausen. Nach nunmehr über 75 Jahren Firmengeschichte entwickelte sich das Familienunternehmen von einer Holzhüttenwerkstatt zu einem komplexen Werksgelände mit Produktions- und Verladehalle, Ausstellungshalle sowie eigenem Gestaltungsfriedhof und ist somit eines der führenden Unternehmen im Grabmalbereich in Mittelfranken. Das Familienunternehmen wird heute in der 3. Generation von Alexander Hanel geleitet. Als erstes Unternehmen verzierte die Stein Hanel GmbH Grabsteine mit Swarovski-Kristallen im Rahmen einer Designer-Kollektion. Des Weiteren werden mittlerweile Lizenzprodukte produziert, die europaweit vertreiben werden. 2013 ist mit der Gründung des ersten Fashionlabels für Grabsteine weltweit "Rokstyle" eine neue Marke erschaffen worden, die zwischenzeitig mit duzenden Auszeichnungen geehrt worden ist, z.B. mit dem German Brand Award und dem German Design Award.

