Startseite In der Ruhe liegt die Kraft! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-07 10:37. Moderne Lüftungsanlagen sorgen für Ruhe und frische Raumluft Urbanes Wohnen liegt immer mehr im Trend. Viele Menschen wollen auf die Vorteile einer städtischen Umgebung nicht mehr verzichten. Dazu gehören die Nähe zum Arbeitsplatz und zu kulturellen Einrichtungen, die vielfältige Auswahl an kulinarischen Angeboten, umfassende Einkaufsmöglichkeiten sowie die bequeme Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie so oft im Leben gibt es jedoch auch beim Wohnen in der Stadt eine Kehrseite der Medaille: Die relativ hohe Geräuschentwicklung in vielen Stadtvierteln. Das Thema Schallschutz rückt damit zunehmend in den Fokus. Die Industrie arbeitet mit Hochdruck an intelligenten Lösungen: schalldämmende Decken- und Wandverkleidungen, schalldämmende Fenster und Türen, schallabsorbierende Materialien wie Akustikpaneele und -vorhänge sowie schalldämmende Bodenbeläge oder spezielle Schalldämmsysteme. Zudem setzt in diesem Kontext eine moderne Haustechnologie - die Wohnraumlüftung - Maßstäbe, denn sie lässt den großstädtischen Lärmpegel erst gar nicht ins Haus. Aufgrund des automatischen Frischluftaustausches können die Bewohner die Fenster geschlossen halten. Hohe Energieeffizienz Lüftungsanlagen garantieren nicht nur eine kontinuierliche Zufuhr von frischer Luft, ohne dass die Fenster geöffnet werden müssen, sie sind auch extrem energieeffizient. Durch leistungsstarke Wärmerückgewinnungssysteme können bis zu 93 Prozent der Wärme aus der Abluft zurückgewonnen und für die Frischluftzufuhr genutzt werden. Dies spart nicht nur enorme Energiekosten, sondern schont auch noch die Umwelt. Neben dem Trend zum urbanen Leben gibt es auch zunehmend am Stadtrand liegende Baugebiete in der Nähe von Schnellstraßen, Autobahnen, Bahntrassen oder Einflugschneisen, die ebenfalls vom Problem des Umgebungslärms betroffen sein können und mit einer Wohnungslüftung dieses Thema "elegant umschiffen" könnten. Effizienz trifft Stille Ein weiterer großer Vorteil ist die geräuscharme Arbeitsweise dieser Systeme. Dank innovativer Technologien und ausgeklügeltem Design bemerkt man die modernen Systeme kaum - sie arbeiten effizient und leise im Hintergrund und sorgen somit "in aller Stille" für ein gesundes und angenehmes Raumklima. Moderne Lüftungssysteme arbeiten mit sehr geringen Schallpegeln. Dank strömungsoptimierter Komponenten und flüsterleiser Ventilatoren liegen die Geräusche der meisten Lüftungsanlagen zwischen 27 und 33 dB. Das ist ungefähr so leise wie ein Flüstern. Aktiver Gesundheitsschutz Nicht zu unterschätzen sind auch die gesundheitlichen Vorteile einer Wohnungslüftung. Durch die kontinuierliche Belüftung wird Schimmelbildung vermieden, die Luftqualität verbessert und Schadstoffe sowie Allergene werden effektiv aus der Wohnung entfernt. Zudem trägt der Schallschutz zum Gesundheitsschutz bei. Unser Körper reagiert auf laute Geräusche mit Stress und dieser Stress kann zu gesundheitlichen Problemen führen, z. B. zu Schlafstörungen, erhöhtem Blutdruck, Kopfschmerzen und Konzentrationsproblemen. Es ist also wichtig, sich vor Lärm zu schützen. Eine wichtige Einflussgröße kann hierbei eine Lüftungsanlage sein. Technik mit Komfort Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Handhabung und Wartung. Moderne Anlagen sind oft mit intelligenten Steuerungen ausgestattet, die automatisch die Luftqualität überwachen und regulieren. Benutzerfreundliche Displays und Apps ermöglichen eine einfache Bedienung und Kontrolle. Zukunft des Wohnens Moderne Lüftungsanlagen sind nicht nur eine Investition in die eigene Gesundheit, sondern auch in die Lebensqualität. Durch ihre leise Arbeitsweise bemerkt man sie kaum. Und weil die Anlagen automatisch für gute Raumluft sorgen, können die Fenster geschlossen bleiben, sodass Straßenlärm und andere Umgebungsgeräusche draußen bleiben. Damit erreicht man auch den höchsten Energieeinsparfaktor, denn die Energieeinsparung ist nun mal am höchsten, wenn nicht gelüftet werden muss. Ausführliche Informationen zur Wohnraumlüftung findet man auf dem Infoportal www.wohnungs-lueftung.de. ENDE In den Verbänden BDH, FGK und VfW haben sich führende Hersteller der Klima- und Lüftungswirtschaft zusammengeschlossen. Als Vertreter dieser Branchen setzen sich die Verbände vor allem für die Verbesserung der Raumluftqualität und die Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien in der Klimatechnik ein. Auch die Stärkung des Bewusstseins für die Rolle der Luft als Gesundheitsfaktor ist ein Ziel, das die Mitglieder in den Verbänden vereint. Mehr Informationen liefert die Initiative "Gute Luft" unter www.wohnungs-lueftung.de Firmenkontakt

Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)

Frederic Leers

Frankfurter Straße 720 – 726

51145 Köln

0 22 03/9 35 93-0

www.wohnungs-lueftung.de Pressekontakt

Sage & Schreibe Public Relations GmbH

Ramona Rozanski

Landwehrstr. 61

80336 München

089/23 888 98-13

