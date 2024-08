Startseite PikPerfect kündigt Meilenstein in der nachhaltigen Fotobuchproduktion an Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-06 12:24. Bewahren Sie Ihre Erinnerungen und den Planeten PikPerfect, ein Branchenführer in personalisierten Fotobüchern und Hochzeitsalben, gab heute einen bedeutenden Meilenstein in seinem Engagement für Umweltverantwortung bekannt. Die Produktionsprozesse des Unternehmens haben eine Transformation durchlaufen, wobei über 90 % der Energie nun aus sauberen, erneuerbaren Quellen stammen. Dieses Engagement für eine umweltbewusste Herstellung stärkt PikPerfects Ruf als Unternehmen, das sowohl auf die Erstellung einzigartiger Fotobücher und Hochzeitsalben als auch auf nachhaltige Praktiken setzt. Dies zeigt sich auch in der Verwendung von FSC-zertifizierten Papieren (die verantwortungsvolle Waldwirtschaft fördern) und fortschrittlichem Jet Press Inkjet-Druck in ihren Fotobüchern und Layflat-Alben, wodurch die Notwendigkeit für die chemischen Prozesse der traditionellen Fotoentwicklung entfällt. "Wir weigern uns, Kompromisse einzugehen. Unsere Kunden verdienen Fotobücher von herausragender Qualität, die gleichzeitig ihre Auswirkungen auf den Planeten minimieren", sagte Rushad Vevaina, CEO von PikPerfect. "Die Nutzung von erneuerbaren Energien, zusammen mit unseren anderen umweltfreundlichen Praktiken, stellt sicher, dass wir die Zukunft schützen, während wir die Vergangenheit bewahren." PikPerfects fortlaufende Bemühungen um Nachhaltigkeit unterstützen direkt die Erstellung von Fotobüchern und Hochzeitsalben und umfassen: - Partnerschaften mit umweltbewussten Lieferanten: Bevorzugung von Lieferanten, die ein Engagement für Nachhaltigkeit in der Fotobuchproduktion zeigen. - Innovation für nachhaltige Fotobücher: Nutzung umweltfreundlicher Prozesse und Materialien wie FSC-zertifizierte Papiere und planetenfreundlicher Druck. - Förderung von Transparenz: Kommunikation dieser Nachhaltigkeitsinitiativen an Kunden, die sich dafür interessieren, wie ihre Fotobücher hergestellt werden. "Ein Fotobuch ist mehr als nur eine Sammlung von Bildern; es ist ein greifbarer Ausdruck von Liebe, Familie und den Meilensteinen des Lebens", fügte Maike Vevaina, CFO & COO, hinzu. "Indem wir neben Individualisierung und Qualität auch auf Nachhaltigkeit setzen, stellen wir sicher, dass unsere Kunden sich gut damit fühlen können, wie ihre wertvollen Fotobücher hergestellt werden." PikPerfects Reise zur Nachhaltigkeit ist fortlaufend. Das Unternehmen strebt nach kontinuierlicher Verbesserung und hofft, dass seine Bemühungen andere inspirieren, nachhaltige Optionen in allen Bereichen ihres Lebens zu suchen. -- Zu PikPerfect Fotobüchern: https://www.pikperfect.com/de/fotobuch Zu PikPerfekt Hochzeitsalben: https://www.pikperfect.com/de/hochzeitsalbum Zu PikPerfect: https://www.pikperfect.com Über PikPerfect:

Für PikPerfect, ein familiengeführtes Unternehmen, sind Fotos mehr als nur Bilder - sie enthalten Vermächtnisse. Deshalb ist das Unternehmen darauf spezialisiert, wertvolle Erinnerungen in greifbare Schätze zu verwandeln. Mit einem Fokus auf exquisite Handwerkskunst, die besten Materialien und unvergleichliche Individualisierung ermöglicht PikPerfect es seinen Kunden, außergewöhnliche Fotobücher und Alben zu gestalten, die ihre einzigartigen Geschichten perfekt widerspiegeln.

