Startseite Wilfa präsentiert ersten Kaffeevollautomaten Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-06 11:38. Kompakte Perfektion im skandinavischen Design mit fünf Jahren Garantie Der renommierte norwegische Hersteller hochwertiger Elektrogeräte Wilfa präsentiert stolz seinen ersten Kaffeevollautomaten, der die perfekte Balance zwischen kompakter Größe und herausragender Leistung bietet. Der neue Kaffeevollautomat Volo Automatic ist Ausdruck des Engagements der Marke für Qualität, Innovation und erstklassigem Design. Kompaktes Design für jede Küche

Mit einer Breite von nur 18 cm ist der neue Wilfa Kaffeevollautomat ideal für jede Küche, denn er ist schmaler als ein DIN A4 Blatt und passt so selbst bei begrenztem Platzangebot auf die Arbeitsplatte. Das Gerät verfügt über einen abnehmbaren 1,5 Liter Wassertank, der dezent am hinteren Teil des Automaten platziert ist, um die ästhetische Geradlinigkeit zu bewahren. Das skandinavisch schlichte Design, in stilvollem Schwarz gehalten, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Auch unter Hängeschränken kann das Gerät ohne Probleme untergebracht werden, es ist nämlich kaum höher als eine Ein-Kilogramm-Kaffeebohnentüte. Perfekter Kaffee - auf Knopfdruck

Der Volo Automatic von Wilfa mahlt präzise bis zu 12 Gramm Kaffeemehl pro Tasse und bietet somit stets die optimale Geschmacksintensität. Die Brühtemperatur des Kaffees liegt bei perfekt abgestimmten 92-96 Grad Celsius, was in Kombination mit der recht hohen Menge an gemahlenen Bohnen für ein kräftiges aber mildes Aroma sorgt. Dank der hohen Menge an gelösten Aromastoffen pro 100 ml erleben Kaffeegenießer einen vollmundigen und intensiven Geschmack. Benutzerfreundlichkeit trifft auf hochmoderne Technologie

Ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen, beleuchteten Display auf der Vorderseite, bietet der Kaffeevollautomat eine intuitive Bedienung, die sowohl erfahrene Baristas als auch Kaffeeliebhaber zu schätzen wissen. Jedes Detail wurde durchdacht gestaltet, um den Bedienkomfort zu maximieren und gleichzeitig die bekannte Wilfa-Qualität zu gewährleisten. Verlässliche Innovation aus Norwegen

Wilfa bleibt seinem Leitgedanken treu, indem es nachhaltige, hochwertige und innovative Produkte anbietet. Der neue Kaffeevollautomat Volo Automatic ist ein weiterer Beweis für das Engagement des Unternehmens für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken. Durch das elegante, funktionale Design und die hohe Verarbeitung setzt Wilfa neue Maßstäbe in der Welt der Kaffeevollautomaten und gewährt auch auf diese Neuheit im Sortiment eine Garantie von 5 Jahren.

Mit Stolz präsentiert Wilfa diesen neuen Meilenstein in seiner Produktpalette und lädt Kaffeekenner weltweit ein, die Perfektion des neuen Kaffeevollautomaten zu erleben. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 699 Euro Weitere Informationen: https://www.wilfa.com/de/ Wilfa wurde 1948 gegründet und ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf hochwertige Küchengeräte spezialisiert hat. Wilfa ist einer der führenden Anbieter von Elektrokleingeräten in Skandinavien und ist in Millionen von Haushalten zu einem Teil des täglichen Lebens geworden. Wilfa konzentriert sich auf Design, Qualität, Sicherheit und Innovation. Firmenkontakt

WILFA Germany GmbH

Rafal Dziegielewski

Feldbergstrasse 27-29

61440 Oberursel

+ 49 1515 7449013

www.wilfa.com Pressekontakt

Becker Döring Communication

Henrike Döring

Löwenstraße 4

63067 Offenbach

+49 69 4305214-12

www.beckerdoering.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten