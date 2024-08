Startseite Adria Homes strukturiert Vertrieb in Deutschland neu: Thomas Meyer übernimmt die Leitung in Deutschland Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-08-05 19:36. Der slowenische Hersteller von Glamping-Unterkünften, Mobilheimen und modularen Häusern, Adria Home, gibt bedeutende Updates zu seinen Marktaktivitäten in Deutschland bekannt. Thomas Meyer wird ab sofort die volle Verantwortung für die Vertriebsaktivitäten in Deutschland übernehmen. "Deutschland war in den letzten Jahren ein stetig wachsender Markt für Adria Home und wird in Zukunft einer unserer Schlüsselmärkte sein. Wir streben an, unsere Aktivitäten hier zu zentralisieren und eine größere Marktwirkung zu erzielen. Unter der Flagge von Daalmann hat Thomas hat in den letzten Jahren maßgeblich dazu beigetragen, diesen Markt für uns zu erschließen. Wir freuen uns, ihn nun direkt in dieser neuen Rolle bei uns zu haben", sagt Uros Mavretic, Vertriebs- und Marketingleiter bei Adria Home. Adria Homes ist einer der führenden Hersteller von Ferienunterkünften mit einer jährlichen Produktionskapazität von ca. 1800 Einheiten. "Ein sich verändernder Markt, gekennzeichnet durch hohe Anforderungen an Qualität und Nachhaltigkeit sowie besonders strenge Bauvorschriften, hat uns vor neue Herausforderungen gestellt. In dieser neuen Konstellation sind wir gut aufgestellt, um diese Herausforderungen in einem wachsenden Markt zu meistern", sagt Thomas Meyer. Thomas Meyer gilt als Experte im Glamping- und Campingsektor und kennt die Branche und den Markt gut. Für die Saison 2025 hat Adria neue modulare Produkte angekündigt, die dem GEG Standard entsprechen und mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit produziert werden. "Wir haben verstanden, was unsere Kunden auf dem deutschen Markt von uns erwarten. Es war notwendig, Produkte zu entwickeln, die diesen hohen Anforderungen gerecht werden. Mit Thomas Meyer konnten wir einen erfahrenen Manager gewinnen, der sich nun zusammen mit unserem starken Team den neuen Herausforderungen voll und ganz widmen kann", fügt Marta Kelviar, CEO von Adria Home, hinzu. Daalmann Mobilheime GmbH wird auch künftig als Händler für Adria in Deutschland tätig sein. "Ich freue mich das Daalmann Mobilheime GmbH auch in Zukunft ein Teil unserer großen Adria Familie sein wird und wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jan Daalmann und seinem Team fortsetzen", ergänzt Thomas Meyer. Adria Home. ist ein in Slowenien ansässiges Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Mobilehomes, Chalets, modularen Bauten, Tiny Houses und Glamping Unterkünften spezialisiert hat. Als Teil des französischen Trigano Konzern zählt Adria Home mit einer Produktionsleistung von 1800 Häusern pro Jahr zu den Marktführern im europäischen Markt. Das Unternehmen ist auch bekannt für seine häufig ausgezeichneten, innovativen Designlösungen und die Verwendung moderner Technologien und Materialien, um komfortable und nachhaltige Wohnlösungen zu bieten. Adria Home bedient sowohl den heimischen Süd-Europäischen Markt als auch den internationalen Markt und legt großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Adria zählt zu den Pionieren im Bau von luxuriösen Glampingunterkünften für Campingparks mit heute mehr als 20.000 Einheiten in über 30 Ländern. Kontakt

ADRIA HOME DEUTSCHLAND

Thomas Meyer

Kanižarica 135

8340 ?rnomelj

0049 178 8371415

https://adria-home.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten