Startseite Das 2. internationale Sinochem-Sommercamp veranstaltet einen Tag der offenen Tür für die Medien zum Thema Pressetext verfasst von anatoly41 am So, 2024-08-04 14:16. Das 2. internationale Sinochem-Sommercamp veranstaltet einen Tag der offenen Tür für die Medien zum Thema "Mit Wissenschaft und Technologie eine bessere Zukunft schaffen" Am 31. Juli veranstaltete die Sinochem Holdings Corporation Ltd. (Sinochem Holdings) den Tag der offenen Tür für sein zweites internationales Sommercamp. Jugendliche aus 20 Ländern und Regionen, darunter China, die Vereinigten Staaten, Brasilien, Ägypten, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Spanien, die Schweiz und Indien, ließen ihrer Fantasie freien Lauf und stellten sich die unendlichen Möglichkeiten vor, die der technologische Fortschritt für den Fortschritt der menschlichen Zivilisation bringen könnte. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die unter dem Motto "Technologie und nachhaltige Entwicklung" stand, fand ein "Informelles Rundtischforum" statt. Khush Prasad aus Indien zeigte sich zuversichtlich, dass der technologische Fortschritt die Landwirtschaft in eine stärker digitalisierte und automatisierte Zukunft führen werde. Elliot Forbes vertrat die Überzeugung, dass der technologische Fortschritt auf einen Weg größerer Nachhaltigkeit ausgerichtet sein sollte, eine Perspektive, die durch die Berufung seiner Mutter stark beeinflusst wurde. Sie ist eine erfahrene Formulierungswissenschaftlerin, die bei der Syngenta-Gruppe, einer ausländischen Tochtergesellschaft der Sinochem Holdings, beschäftigt ist. Sie ist Miterfinderin der Gel-Emulsions-Technologie (GE), die die aktuellste von dem Unternehmen entwickelte Formulierungsart darstellt. Die Anwendung dieser Art von hochwirksamen Produkten ist nicht nur ein Mittel gegen die Umweltzerstörung durch herkömmliche chemische Pestizide, sondern ebnet auch einen umweltfreundlicheren Weg für den landwirtschaftlichen Fortschritt - eine Aufgabe, die Elliot unauslöschlich beeindruckt hat und die ihn mit einem tiefen Gefühl des Stolzes erfüllt. Jugendliche aus verschiedenen Nationen und Kulturen kamen zusammen und diskutierten über erneuerbare Energien und nachhaltige Materialien. Dabei entstand ein globaler Dialog, der nicht nur ihren Horizont erweiterte, sondern auch ihren Sinn für Innovation und gesellschaftliche Verantwortung weckte. Sinochem Holdings setzt sich seit Jahrzehnten für technologische Innovation und nachhaltige Entwicklung ein. Die wissenschaftlichen Durchbrüche des Unternehmens finden in vielen Bereichen des menschlichen Lebens Anwendung. Im Rahmen des Sommercamps konnten die Teenager in die Branchen eintauchen, in denen ihre Eltern arbeiten, und die unendlichen Möglichkeiten des technologischen Fortschritts genießen. Diese einzigartige Gelegenheit ermöglichte es ihnen, einen neuen Plan für ein besseres Leben und eine bessere Welt zu entwerfen. Um die Neugier der Camper auf den Einfluss der Technologie auf verschiedene Bereiche des menschlichen Lebens zu wecken, darunter Kleidung, Nahrung, Bauwesen, Transport und grundlegende Lebensbedürfnisse, wurden sie bei der Veranstaltung zu kreativen Präsentationen aufgefordert. Rafael Aguilera Martin aus Spanien stellte Weizensamen aus, die er sich als lebenswichtige Nahrungsquelle auf einer verlassenen Insel vorstellte. Er erzählte: "Mein Vater, Rafael Aguilera Manrique, arbeitet bei der Syngenta-Gruppe. Er hat mich darüber informiert, dass die Syngenta-Gruppe Saatgut mit hohem Ertrag und hoher Qualität anbietet, was für die Landwirte sehr wichtig ist." Alexander Svanidze, ein Ingenieur bei KraussMaffei, einer Tochtergesellschaft der Sinochem Holdings, freute sich, dass seine Tochter während des Sommercamps die Möglichkeit hatte, technologische Anwendungen in der Landwirtschaft, der Chemie, der Logistik und anderen Bereichen kennenzulernen. Er sagte: "Selbst auf einer abgelegenen Insel kann die Verschmelzung dieser Produkte und Technologien zu unerwarteten Ergebnissen führen, was unser Verständnis für die Bedeutung und die sich abzeichnenden Trends in der technologischen Innovationszusammenarbeit zwischen Unternehmen aus Deutschland, China und anderen Ländern vertieft." Unternehmen: Sinochem Holdings Corporation Ltd.

Stadt: Peking, China