Kenia-Safari-Reisen: Diani Beach und Masai Mara in nur einem Urlaub erleben

Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres, in der man neue Energie tanken kann. Aber auch das Sammeln unvergesslicher Erinnerungen ist für viele Menschen ein besonders wichtiger Punkt bei der Wahl des Urlaubsziels. Wenn man sich für eine Reise nach Kenia entscheidet, besucht man ein Land, das für seine atemberaubenden Landschaften, seine reiche Tierwelt und seine traumhaften Strände bekannt ist. Kenia bietet die perfekte Kulisse für eine außergewöhnliche Reise, die sowohl entspannende Badeerlebnisse als auch spannende Safari-Abenteuer beinhaltet. Die Kombination aus einem luxuriösen Aufenthalt an einem der schönsten Strände Kenias und einer faszinierenden Safari in einem der berühmtesten Wildreservate des Landes macht eine Kenia Safari Reise zu einem einzigartigen Erlebnis. Für die optimale Kombination aus Abenteuer und Erholung empfiehlt sich eines der Angebote von kenia-safari-reisen.de. Denn das spezialisierte Reiseportal stellt maßgeschneiderte Reisepakete zusammen, um im Kenia-Urlaub sowohl die Schönheit der kenianischen Landschaft mit ihrer beeindruckenden Flora und Fauna als auch traumhafte Tage an den herrlichen Sandstränden entlang der kenianischen Küste zu erleben. So haben die Kenia-Experten beispielsweise eine Kenia-Safari-Reise an den Diani Beach zusammengestellt, die eine viertägige Safari in die weltberühmte Masai Mara beinhaltet.

Kenia-Safari-Reisen: Diani Beach bietet Luxus und Entspannung

Diese insgesamt zweiwöchige Kenia-Safari-Reise verbindet erholsamen Badeurlaub und spannende Safari-Erlebnisse harmonisch zu einem unvergesslichen Abenteuer. Die Kenia-Safari-Reise beginnt im luxuriösen Leopard Beach Resort, einem exklusiven 4-Sterne-Plus-Hotel an der Südküste Kenias am malerischen Diani Beach. Bekannt für seine erstklassige Lage und seinen exzellenten Service bietet das Resort die perfekte Möglichkeit, die ersten Tage der Kenia-Safari-Reise in der Sonne zu entspannen und das klare, türkisfarbene Wasser des Indischen Ozeans zu genießen. Die weitläufige Gartenanlage, der Privatstrand und die eleganten Restaurants sorgen für ein Urlaubserlebnis der Extraklasse während der Kenia-Safari-Reise am Diani Beach. Ob beim Sonnenbaden am Strand, beim Wassersport oder beim Genießen der kulinarischen Vielfalt des Resorts - hier findet man die perfekte Balance zwischen Abenteuer und Erholung. Die Poollandschaft des Leopard Beach Resorts verfügt über einen flachen Kinderbereich, eine große Liegeterrasse und ist von tropischer Vegetation und Felsen umgeben. Besonders hervorzuheben ist der Spa-Bereich im oberen Teil des Resorts, wo die Gäste in ruhiger Umgebung und harmonischem Ambiente zwischen verschiedenen Massage- und Wellnessbehandlungen wählen können. Die Behandlungen finden in schönen, freistehenden Pavillons statt. Wassersportarten wie Windsurfen, Kajakfahren und Hochseefischen sind gegen Gebühr möglich, ebenso sind eine Tauchschule und ein 18-Loch-Golfplatz in der Nähe. Das Hauptrestaurant, von dessen Außenterrasse man einen fantastischen Blick auf das Meer hat, serviert kulinarische Köstlichkeiten vom Feinsten. Ein weiteres, direkt am Strand gelegenes Restaurant bietet mittags leichte Speisen à la carte. Das Gourmet-Restaurant bietet gehobene Grill- und Seafood-Spezialitäten, die Pizzeria und das Pool-Bistro mittags Snacks. Die Bar des Resorts bietet eine große Auswahl an Eiscreme, Kaffee und Säften, und die Open-Air-Bar mit Blick auf den Indischen Ozean ist der ideale Ort zum Entspannen. Die elegante, klimatisierte Mario's Bar ist der ideale Ort für einen Aperitif. Hier können die Gäste in aller Ruhe die Annehmlichkeiten des Resorts genießen, bevor das aufregende Abenteuer beginnt. Nach einer erholsamen Zeit am Diani Beach führt die Kenia-Safari-Reise in die beeindruckende Masai Mara, eines der bekanntesten und tierreichsten Wildreservate Kenias.

Kenia-Safari-Reisen mit Diani Beach und Abenteuer in der Masai Mara

Die Safari beginnt mit einem Flug vom Diani Airstrip oder vom Flughafen Mombasa in die Masai Mara. In der Masai Mara angekommen, erwartet die Teilnehmer dieser Kenia-Safari-Reise eine erste kleine Pirschfahrt, gefolgt von der Ankunft im komfortablen Oloshaiki Camp, das direkt am Talek River liegt. In diesem kleinen, familiären Zeltcamp mit herrlichem Blick auf den Fluss und die Umgebung verbringen die Gäste dieser Kenia-Safari-Reise die ersten Nächte. Die folgenden Tage stehen ganz im Zeichen des Abenteuers. Die Safari beinhaltet tägliche Pirschfahrten im Landcruiser, bei denen die Teilnehmer der Kenia-Safari Reise die Möglichkeit haben, die beeindruckende Tierwelt der Masai Mara zu beobachten. Die Region ist berühmt für ihre große Population der „Big Five“ - Löwen, Leoparden, Elefanten, Büffel und Nashörner - sowie für andere faszinierende Tiere wie Geparden, Krokodile und Flusspferde. Die hohe Raubtierdichte und die riesigen Herden von Antilopen und Zebras machen jede Pirschfahrt zu einem einzigartigen Erlebnis. Neben den beeindruckenden Tierbeobachtungen bietet die Masai Mara auch spektakuläre Landschaften, die von weiten Savannen und sanften Hügeln geprägt sind. Nach den erlebnisreichen Tagen in der Masai Mara fliegen die Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise zurück zum Leopard Beach Resort. Die verbleibende Zeit am Diani Beach bietet ausreichend Gelegenheit, die Reise Revue passieren zu lassen und noch einmal in paradiesischer Umgebung zu entspannen.

