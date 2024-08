Top-Tipp unter den Kenia Safaris: Rundreisen durch Kenias Nationalparks

Urlaub ist die perfekte Gelegenheit, sich von den faszinierendsten Orten der Welt inspirieren zu lassen. Kenia, ein Land von atemberaubender natürlicher Schönheit und reicher kultureller Vielfalt, ist das ideale Ziel für eine unvergessliche Reise. Von der Küste des Indischen Ozeans bis zu den endlosen Savannen im Landesinneren verzaubert Kenia mit einer einzigartigen Kombination aus paradiesischen Stränden und beeindruckenden Wildreservaten. Besonders interessant ist die Möglichkeit, eine Safari zu unternehmen, die drei der schönsten Reservate Kenias miteinander verbindet: den Tsavo West, den Amboseli und die Masai Mara. So eine Rundreise durch Kenia bietet nicht nur die Möglichkeit, verschiedene Facetten der kenianischen Tierwelt zu erleben, sondern auch die landschaftliche Vielfalt zu erkunden. Der Tsavo West Nationalpark bietet weite Ebenen und Vulkanlandschaften teilweise mit einer üppigen Vegetation. Der Amboseli Nationalpark am Fuße des majestätischen Kilimanjaro ist berühmt für seine dichten Elefantenherden und den spektakulären Blick auf den schneebedeckten Gipfel des Berges. Schließlich ist die Masai Mara mit ihrer unvergleichlichen Dichte an Wildtieren, darunter die „Big Five“, ein Höhepunkt jeder Kenia-Safari. Die Begegnungen mit der faszinierenden Tierwelt werden ergänzt durch komfortable Unterkünfte und exzellente Verpflegung. Dank Start und Ziel im Strandhotel, vereint diese Safari-Rundreise das Beste aus beiden Welten - die spannende Tierbeobachtung in den Wildreservaten und die erholsame Auszeit an den traumhaften Stränden Kenias. Auf kenia-safari.de haben Kenia-Spezialisten die besten Kenia-Safari-Rundreisen zusammengestellt. So ist zum Beispiel die 5-tägige „Wildes Afrika Safari Rundreise“ ein unvergessliches Highlight für alle abenteuerlustigen Entdecker.

Kenia Safari als Rundreise – Kenias landschaftlich Vielfalt entdecken

Die Kenia-Rundreise „Wildes Afrika Safari“ bietet ihren Teilnehmern eine faszinierende Safariroute durch drei der beeindruckendsten Safariparks Kenias: Nach der Abholung im Strandhotel an der Küste Kenias beginnt die Kenia-Safari-Rundreise im Tsavo West, einem der ältesten und größten Nationalparks des Landes. Die weiten Ebenen und Vulkanlandschaften des Tsavo West bieten einer Vielzahl von Wildtieren ein Zuhause. Auf der Fahrt durch den Park können die Teilnehmer der Kenia-Safari-Rundreise bereits erste Begegnungen mit der vielfältigen Tierwelt erwarten, darunter Elefanten, Löwen und Giraffen. Das Severin Safari Camp, das die Teilnehmer der Kenia-Safari-Rundreise am Nachmittag des ersten Tages erreichen, liegt ideal für die Erkundung des Parks und bietet sowohl Komfort als auch eine gute Ausgangslage für die abendliche Pirschfahrt. Besonders interessant ist ein Stopp an den Mzima Springs, deren klares Wasser oft Flusspferde und Krokodile anzieht. Am zweiten Tag geht es weiter in den Amboseli Nationalpark, bekannt für seine beeindruckende Kulisse mit dem majestätischen Kilimanjaro im Hintergrund. Auf dem Weg dorthin können die beeindruckenden Lavafelder von Sheitanis bewundert werden. In der Ol Tukai Lodge angekommen, stärken sich die Teilnehmer der Kenia-Safari-Rundreise bei einem Mittagessen, bevor es am Nachmittag auf eine weitere Pirschfahrt geht. Die hohe Elefantendichte und die spektakulären Ausblicke auf den Kilimanjaro machen den Tag im Amboseli Nationalpark zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Auf Kenia Safari Rundreise Kenias Masai Mara als Höhepunkt erleben

Der dritte Tag führt die Teilnehmer der Kenia-Safari-Rundreise schließlich in die berühmte Masai Mara, eines der tierreichsten Schutzgebiete Kenias. Der Flug von Amboseli in die Masai Mara eröffnet einen weiteren Höhepunkt der Reise: Der Überblick über die weiten Savannen aus der Vogelperspektive. Das Oloshaiki Camp, direkt am Talek River gelegen, bietet komfortable Unterkunft und Zugang zu intensiven Wildbeobachtungen. Nach der Ankunft und einer ersten Pirschfahrt können die Teilnehmer der Kenia-Safari-Rundreise die beeindruckende Tierwelt der Masai Mara genießen. Die Region ist besonders bekannt für ihre große Population der „Big Five“ sowie für ihre großen Herden von Antilopen und Zebras. Der nächste Tag steht ganz im Zeichen der Erkundung der Masai Mara mit intensiven Pirschfahrten auf der Suche nach den Big Five. Der Tag endet für die Teilnehmer der Kenia-Safari-Rundreise im Oloshaiki Camp mit einem köstlichen Abendessen, bevor am fünften Tag die Rückreise an die Küste ansteht. Die letzte große Pirschfahrt wird am Vormittag unternommen, oft mit einem Picknick im Busch, bevor der Rückflug an die Küste erfolgt. Nach der Ankunft im Hotel bleiben weitere Urlaubstage, um sich am Strand oder am Hotelpool zu entspannen und die unvergesslichen Eindrücke der Safari Revue passieren zu lassen.

