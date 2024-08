Startseite Baugrundstücke Insel Rügen Ostseebad Glowe ca 200 m zur Ostsee günstig zu verkaufen erschlossen gen. B-Plan Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-02 14:21. Baugrundstücke Insel Rügen Ostseebad Glowe jetzt zu verkaufen So nah am Meer - Grundstücke in Glowe günstig zu verkaufen.

Baugrundstücke zu verkaufen Ostseebad Glowe/Insel Rügen ca 200 m zur Ostsee. Komplett erschlossen. Ca 2050 m ². Genehmigter B-Plan. Sofort bebaubar. Glowe das Tor zum Badeparadies lt Marco Polo. Glowe hat eine gute Verkehrsanbindung. Sehr gute Infrastruktur. Einkaufsmarkt, Getränkemarkt, zwei Bäckereien, Hafen, Strandpromenade. Gute Restaurants Boutiquen.

Glowe kann auf eine über 700-jährige Geschichte zurückblicken. Erste schriftliche Eintragungen zeugen von einem kleinen Fischerdorf. Die Tradition Fischerei wird auch heute noch von ortsansässigen Fischern weitergeführt, die täglich für frische Fänge und ofenfrische Räucherware sorgen.

Von unserem modernen Ostseehafen aus können Hochseeangler - besonders im Frühjahr und im Herbst - auf einen sehr guten Fang hoffen.

Aktiv sein kann man in Glowe aber auch an Land. Erholen Sie sich auf zahlreichen Rad- und Wanderwegen durch die herrliche Natur oder entspannen Sie an einem der schönsten und längsten Sandstrände der Insel. Ferienquartiere in allen Kategorien erwarten Sie in Glowe. Besonderen Wert legt man hier auf Kinder- und Familienfreundlichkeit.

Die Gemeinde Glowe ist seit 2000 ein staatlich anerkannter Erholungsort und inzwischen Ostseebad und Teil des Amtsbereiches Nord-Rügen. Sie liegt im Norden der Insel Rügen zwischen der Halbinsel Jasmund und der Halbinsel Wittow.

Seit mehr als 100 Jahren ist das ehemalige Fischerdorf Glowe ein Feriendomizil für Jung und Alt. Das zu jeder Jahreszeit hier vorherrschende heilsame Reizklima im Küstenbereich, hervorgerufen durch eine hohe Konzentration an jodhaltiger Luft, ist Balsam zur Linderung und Ausheilung von Haut- und Atemwegserkrankungen. Mit unserem feinen Sandstrand, den weitläufigen Bademöglichkeiten und dem Naturreichtum ist Glowe ein beliebtes Ziel für Gäste und für Einwohner.

Das Baugrundstück wird courtagefrei verkauft. Es kann auch in Einzelgrundstücken separat verkauft werden.

Sonneninsel Rügen GmbH Ihr Rügenspezialist seit 1995

Hauptstr. 24 18551 Glowe

Tel 01715662049 Email: info@ostseeparadies.de Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049

http://www.ostseeparadies.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten