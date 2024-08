Startseite Hotel Investments AG kauft Hotels Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-02 11:04. Hotel Investments AG expandiert durch den Kauf weiterer Hotels Hotel Investments AG kauft Hotels Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch), ein etabliertes Schweizer Unternehmen, das sich auf Hotelinvestitionen und -management spezialisiert hat, gibt mit Freude den Erwerb mehrerer großer Stadthotels in bedeutenden Metropolen mit ihren Partnern bekannt. Dieser strategische Schritt unterstreicht das kontinuierliche Wachstum und die Expansion der Hotel Investments AG in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die Hotel Investments AG zählt mit ihren Partnern zu den renommiertesten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in der Region. Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem Erwerb von Hotels, der Expansion der Hotelbetreiber-Partner sowie der Verwaltung des eigenen und des Joint Venture Hotelportfolios. Die jüngsten Akquisitionen stärken die Position der Hotel Investments AG als Akteur im Hotelmarkt und erweitern das Portfolio der Hotelbetreiber um weitere Hotelimmobilien in den bedeutendsten Städten. Hotel Investments AG kauft Hotels Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG, erklärt: "Gesucht werden vor allem große Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht. Unser Ziel ist es, unsere Präsenz in wichtigen städtischen Zentren zu verstärken und unseren Hotelbetreiber-Partnern optimale Bedingungen für ihre Expansion zu bieten." Mit dieser Strategie setzt die Hotel Investments AG ihre erfolgreiche Wachstumsdynamik fort und bleibt auf Kurs, ihre Bekanntheit weiter auszubauen. Die Akquisitionen werden dazu beitragen, das Portfolio des Unternehmens zu diversifizieren und gleichzeitig die Synergien mit bestehenden und zukünftigen Partnern zu maximieren. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch Hotel Investments AG kauft Hotels Die Hotel Investments AG ist ein bekanntes Schweizer Unternehmen, das sich auf Hotelinvestitionen und -management spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in hochwertige Hotelimmobilien und arbeitet eng mit renommierten Hotelbetreibern zusammen, um erstklassige Unterkunftserlebnisse zu bieten. Mit einem starken Fokus auf die DACH-Region hat sich die Hotel Investments AG als vertrauenswürdiger Partner und Innovator in der Hotelbranche etabliert. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

