Erholsame Wellnessmassage bei Bi PHiT

Tauchen Sie ab in einen Kurzurlaub und genießen Sie eine Wellness-Massage bei Bi PHiT. Bi PHiT, das renommierte Personal Training Studio im Herzen Münchens, heißt Gäste des Platzl Hotels sowie externe Kunden herzlich Willkommen zu einer erholsamen Wellnessmassage, die nicht nur Entspannung bietet, sondern auch zur Regeneration von Körper und Geist beiträgt. Bi PHiT legt großen Wert auf Qualität und Expertise. Deshalb werden alle Wellnessmassagen von erfahrenen und hochqualifizierten Physiotherapeuten und Massagetherapeuten durchgeführt. Buchungsoption für jeden Bedarf

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, werden flexible Buchungsoptionen mit unterschiedlicher Dauer angeboten.

Entdecken Sie die Vielfalt der Wellnessmassagen, die sowohl direkt über die Homepage von Bi PHiT als auch über Urban Sports Club, EGYM Wellpass und Wellhub gebucht werden können. Für einen Aufpreis von 5 € kann zusätzlich das Spa Special gebucht werden, welches Zutritt zum renovierten und neu eröffneten Spa-Bereich des Platzl Hotels mit verschiedenen Saunen und Ruhe-Oase ermöglicht. Über Bi PHiT

Bi PHiT ist ein führendes Personal Training Studio mit vier Standorten in München. Neben Personal Training und Kleingruppenkursen werden im Platzl Hotel exklusive Wellnessmassagen angeboten. Das Team besteht aus hochqualifizierten Trainern und Therapeuten, die sich darauf spezialisiert haben, individuelle Fitnessziele zu erreichen und das Wohlbefinden ihrer Kunden zu steigern. Gönnen Sie sich diesen Luxus der Selbstfürsorge und lassen Sie sich von Experten verwöhnen. Tauchen Sie ein in eine Welt des Wohlbefindens und tanken Sie neue Energie für Ihren Alltag. Bei Bi PHiT steht Ihr Wohlbefinden an erster Stelle - erleben Sie Wellness auf höchstem Niveau. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie Bi PHiT direkt über die angegebenen Kontaktdaten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bi PHiT GmbH

Herr Diego Bichler

Rumfordstr. 45

80469 München

Deutschland fon ..: +49 (0) 89 453524970

web ..: https://muenchen-personal.training

Bi PHiT ist eine in München ansässiger Anbieter für Fitnessdienstleistungen. Unsere Schwerpunkte sind dabei:

-Personal Training

-Kleingruppentraining

-Präventionskurse

-Firmensport (Betriebliche Gesundheitsförderung)

Unsere Personal Trainer besuchen regelmäßig Fortbildungen um sowohl Privat- als auch Geschäftskunden eine bestmögliche Beratung und Betreuung zukommen zu lassen.

