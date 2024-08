Startseite Absolvere Solutions GmbH unterstützt bei Upgrades und Migrationen auf Drupal 11 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-08-02 09:43. Die Absolvere Solutions GmbH freut sich, umfassende Unterstützung bei Upgrades auf das neu veröffentlichte Drupal 11 sowie Migrationen von älteren Drupal-Versionen anzubieten. Rostock, 02. August 2024 - Die Absolvere Solutions GmbH freut sich, umfassende Unterstützung bei Upgrades auf das neu veröffentlichte Drupal 11 sowie Migrationen von älteren Drupal-Versionen anzubieten. Drupal 11, heute von der Open-Source-Community und den Core-Entwicklern freigegeben, bringt zahlreiche Innovationen mit sich, die eine Aktualisierung lohnenswert machen. Unsere Dienstleistungen: Upgrades und Migrationen Mit dem Countdown zum End of Life (EOL) von Drupal 10 bis Mitte 2026 und dem bevorstehenden EOL von Drupal 7 am 5. Januar 2025 ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um Ihre Website auf die neueste Version zu bringen. Die Absolvere Solutions GmbH bietet spezialisierte Dienstleistungen für: * Upgrades von Drupal 8, 9 und 10 auf Drupal 11: Profitieren Sie von den neuesten Features und Verbesserungen, einschließlich optimierter Performance, verbesserter APIs und einer intuitiveren Admin-Oberfläche.

* Migrationen von Drupal 7 auf Drupal 11: Stellen Sie sicher, dass Ihre Website sicher und aktuell bleibt, indem Sie rechtzeitig auf eine unterstützte Version umsteigen. Unsere Experten sorgen für eine reibungslose und effiziente Migration Ihrer Inhalte und Systeme. Warum auf Drupal 11 upgraden? Drupal 11 bietet erhebliche Verbesserungen, darunter: * Nahtlose Integration mit modernen JavaScript-Frameworks dank verbesserter APIs.

* Überarbeitete Admin-Oberfläche für eine bessere Benutzererfahrung.

* Optimierte Performance für schneller ladende Websites.

* Fortschrittliche Content-Management-Tools und eine verbesserte Medienverwaltung, die das Nutzererlebnis erheblich verbessern. Absolvere Solutions: Ihr Partner für den Wechsel zu Drupal 11 Unser erfahrenes Team in Rostock steht bereit, um Ihnen bei der Aktualisierung Ihrer Drupal-Website zu helfen. Von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Nachbetreuung bieten wir umfassende Unterstützung, um sicherzustellen, dass der Übergang reibungslos und effizient verläuft. Unterstützung bei neuen Projekten Zusätzlich zu Upgrades und Migrationen unterstützen wir auch gerne bei der Umsetzung neuer Projekte auf der Grundlage von Drupal 11. Egal ob Sie eine neue Website erstellen oder ein bestehendes System erweitern möchten - unser erfahrenes Team in Rostock steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Profitieren Sie von den leistungsstarken Features von Drupal 11 und unserer Expertise, um Ihr nächstes Projekt erfolgreich zu realisieren. Mehr Informationen zu Drupal 11: Die Revolution der Webentwicklung mit Drupal 11 und Starshot Kontaktieren Sie uns Für weitere Informationen und Unterstützung bei Ihrem Upgrade oder Ihrer Migration kontaktieren Sie bitte direkt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Absolvere Solutions GmbH

Herr Marcel Hornburg

Wokrenterstr. 38

18055 Rostock

Deutschland fon ..: 038120261000

web ..: https://absolvere.solutions

Die Absolvere Solutions GmbH mit Sitz in Rostock ist ein Anbieter von Weblösungen und spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Content-Management-Systemen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Online-Präsenz zu optimieren und ihre digitalen Ziele zu erreichen. Pressekontakt: Absolvere Solutions GmbH
Herr Marcel Hornburg
Wokrenterstr. 38
18055 Rostock
fon ..: 038120261000
email : info@ab-so.de

Herr Marcel Hornburg

Wokrenterstr. 38

18055 Rostock fon ..: 038120261000

