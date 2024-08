Startseite Wer kauft Hotels? Hotel Investments AG Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-01 16:54. Die Frage "Wer kauft Hotels?" ist für Immobilieneigentümer, Bauträger, Projektentwickler, Hotelbetreiber, Investoren und Branchenkenner von großer Bedeutung. Wer kauft Hotels? Hotel Investments AG Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) bietet einen umfassenden Überblick. Investorenprofile: Wer kauft Hotels? 1. Institutionelle Investoren Institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen und Investmentgesellschaften sind häufige Käufer von Hotels. Diese Akteure suchen nach stabilen und langfristigen Investitionsmöglichkeiten. Hotels bieten oft attraktive Renditen und sind eine gute Ergänzung für diversifizierte Anlageportfolios. 2. Privatinvestoren Auch vermögende Privatpersonen interessieren sich für den Kauf von Hotels. Sie sehen darin nicht nur eine Möglichkeit zur Diversifikation ihres Vermögens, sondern auch eine Chance, in eine wachstumsstarke Branche zu investieren. Besonders beliebt sind kleinere Boutique-Hotels und Stadthotels. 3. Hotelketten und Hotelbetreiber Hotelketten und Hotelbetreiber agieren in der Regel gemeinsam mit Investmentpartnern und kaufen darüber Hotels, um ihre Marktpräsenz auszubauen und ihre Marken zu stärken. Durch den Erwerb bestehender Hotels und den Einsatz der Hotelbetreiber können sie schneller wachsen und von bereits etablierten Standorten profitieren. 4. Private Equity Firmen Private Equity Firmen investieren in Hotels, um durch Optimierung und Restrukturierung der Hotelbetriebe eine Wertsteigerung zu erzielen. Sie fokussieren sich oft auf unterbewertete oder schlecht geführte Hotels, die durch gezielte Maßnahmen wieder profitabel gemacht werden können. 5. Investmentgesellschaften Investmentgesellschaften spielen eine bedeutende Rolle im Hotelmarkt. Diese Gesellschaften bündeln Kapital von verschiedenen Anlegern, um in großem Maßstab in Immobilienprojekte, einschließlich Hotels, zu investieren. Sie analysieren Markttrends und Standortvorteile sorgfältig, um Hotels zu erwerben, die langfristig hohe Renditen versprechen. Durch ihre umfangreichen Ressourcen und ihr Fachwissen können Investmentgesellschaften maßgeschneiderte Strategien entwickeln, um den Wert ihrer Hotelportfolios kontinuierlich zu steigern. Warum kaufen Investoren Hotels? Die Gründe, warum Investoren Hotels kaufen, sind vielfältig: - Stabile Einnahmen: Hotels generieren kontinuierliche Einnahmen durch Übernachtungen, Veranstaltungen und Gastronomie.

- Wertsteigerungspotenzial: Durch Renovierungen, Rebranding und effizientes Management können Hotels an Wert gewinnen.

- Tourismuswachstum: Die steigende Zahl an Reisenden weltweit sorgt für eine anhaltende Nachfrage nach Hotelübernachtungen.

- Diversifikation: Immobilien, insbesondere Hotels, bieten eine gute Möglichkeit zur Risikostreuung im Portfolio. Fazit Die Frage "Wer kauft Hotels?" lässt sich nicht pauschal beantworten, da verschiedene Investoren mit unterschiedlichen Motivationen am Markt agieren. Ob institutionelle Investoren, Investmentgesellschaften, Privatinvestoren, Hotelketten oder Private Equity Firmen - sie alle sehen in Hotels eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Hotel Investments AG kauft Hotels Die Hotel Investments AG ist ein etabliertes Schweizer Unternehmen, spezialisiert auf Hotelinvestitionen und -management. Gemeinsam mit ihren Partnern zählt die Hotel Investments AG zu den bekannten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Hotelinvestor stehen der Hotelankauf, die Hotelexpansion der Hotelbetreiber-Partner sowie die Verwaltung des eigenen und des Joint Venture Hotelportfolios im Fokus. "Gesucht werden vor allem große Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

