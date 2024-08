Startseite Kellerei Kaltern lanciert die 7. Edition des Wettbewerbs kunst.stück Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Do, 2024-08-01 16:44. Die Kellerei Kaltern, Genossenschaftskellerei rund um den Kalterer See, die zu den bedeutendsten Weinproduzenten Südtirols zählt, lädt aufstrebende und arrivierte Künstler ein, die 7. Edition ihres Projekts kunst.stück zu interpretieren. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr die Rebsorte Vernatsch, eine autochthone Südtiroler Rebsorte, die seit Beginn des Weinbaus in Kaltern eine wichtige Rolle gespielt hat. Das Projekt kunst.stück der Kellerei Kaltern begann mit der Weinlese 2014. Seitdem wird jedes Jahr die Traube, die das Kunstwerk der Natur am besten repräsentiert und den Kellermeister mit ihrer Qualität am meisten begeistert, für einen Wein bestimmt, der in limitierter Auflage mit einem Künstler-Etikett produziert wird. Dieses Jahr besteht die Aufgabe des Künstlers darin, ein besonderes Label für den Vernatsch DOC 2023, einen feinen und elegant blumigen Wein mit brillanter roter Farbe zu entwerfen, der zu diesem Anlass aus den Trauben von zwei besonders bedeutenden Weinbergen entstanden ist: einem historischen, über 100 Jahre alten Weinberg auf Pergel und einer jungen Anlage im Guyot-System, die 15 Jahre alt ist. Diese Verbindung von Tradition und Innovation, die über viele Generationen gewachsen ist, spiegelt den Charakter und die Entwicklung der Vernatsch-Rebe wider und inspirierte das diesjährige Thema: "Charakter über Generationen". Alle Informationen zur Teilnahme am Wettbewerb sind auf der Website der Kellerei Kaltern zu finden unter folgendem Link:

https://www.kellereikaltern.com/blog/detail/sCategory/64/blogArticle/250 Die Einreichung von Etikettenvorschlägen ist bis zum 15. September 2024 (23:59 Uhr) möglich. Danach wird eine von der Kellerei Kaltern ausgewählte Jury eine erste Vorauswahl treffen, die auf der Website der Kellerei zu sehen sein wird. Dort können Besucher der Website vom 11. November bis zum 10. Dezember für Ihr bevorzugtes Etikett abstimmen und haben außerdem die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen und Sonderpreise zu gewinnen. Die offizielle Präsentation des Labels Vernatsch DOC 2023 ist für das Frühjahr 2025 geplant; der Gewinner erhält 1.000,00 Euro und kann die Räumlichkeiten im Winecenter Kaltern für eine Ausstellung seiner Werke nutzen. Bei den bisherigen Editionen des Projekts kunst.stück wurden folgende Rebsorten ausgewählt: Weißburgunder 2014, interpretiert von Claudio Paternoster; Cabernet Sauvignon 2015 mit dem Etikett von Margit Pittschieler; Kalterersee Classico Superiore 2016, dargestellt von Stefano Mandato; Merlot des Jahrgangs 2018 mit dem Label von Anita Ladurner; Pinot Grigio 2019, interpretiert von Federico Petrolito; Lagrein Riserva DOC 2020 mit dem Etikett von Giuseppe Rametta. * Der Betrieb. Mit 590 Mitgliedern und deren 440 Hektar Rebflächen ist die Kellerei Kaltern heute die größte Genossenschaftskellerei Südtirols und eine der wichtigsten Stimmen im lokalen Weinbau. Als historische Kellerei, die die gesamte Gemeinde Kaltern repräsentiert, ist sie auch der wichtigste Interpret der Vernatsch-Traube, die hier die DOC-Appellation "Kalterersee Classico Superiore" trägt.

Die Linie “Quintessenz” (fünf sortenreine Interpretationen, die die Essenz des Terroirs und den Geist der Kellerei Kaltern verkörpern) bildet die Qualitätsspitze der Kellerei. Das Weinsortiment wird abgerundet duch die Linie Selektion, deren Trauben von historischen Weinbergen stammen, und die Klassik-Linie mit Cuvées, die die Sortentypizität zum Ausdruck bringen. Seit 2019 ist die Kellerei Kaltern Fair'n Green zertifiziert, ein Siegel für nachhaltigen Weinbau. Über memo@thurner-pr.com Komplettes Benutzerprofil betrachten