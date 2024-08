Startseite Cassen-Tours legt neuen "Inselexpress 2" auf Kiel Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-08-01 15:31. Die Reederei Cassen-Tours Cassen Eils & Frisia Touristik GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der AG Reederei Norden-Frisia, hat nun eine neue Schnellfähre auf Kiel gelegt. Auf der NG Shipyards Werft im niederländischen Lauwersoog ist am 19. Juli 2024 die

Kiellegung einer weiteren Schnellfähre für die Reederei Cassen-Tours Cassen Eils &

Frisia Touristik GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der AG

Reederei Norden-Frisia, erfolgt. Das Schiff mit einer Kapazität von 54 Passagieren wird zur Saison 2025 unter dem

Namen Inselexpress 2 hauptsächlich zwischen Norddeich und Juist verkehren,

aber auch zwischen Norddeich und Norderney eingesetzt werden. "Unsere Kunden nehmen das vorhandene Express-Angebot sehr gut an", sagt Fred

Meyer, Geschäftsführer der Cassen-Tours, die bereits den "Inselexpress 1" und die

kleineren Express-Boote betreibt. Mit der neuen schnellen Expressfähre komme die

Reederei der Nachfrage vieler Inselbesucher entgegen. "Der "Inselexpress 2" ist ein

weiterer Baustein in unserem Konzept der umfassenden Inselversorgung", so Meyer. "Die neue Fähre ist für Fahrten im Wattenmeer optimiert," betont Rolf Harms,

ebenfalls Geschäftsführer der auftraggebenden Reederei. Mit nur 70 Zentimetern

Tiefgang sei auch eine tideabhängige Insel wie Juist gut und häufiger erreichbar.

Die gut etablierte Schiffsgröße des Inselexpress 1 wird bei Insulanern und Gästen

sehr gut nachgefragt und bietet mehr Komfort als die kleinen Wassertaxen. Cassen-Tours hat sich über Optionen weitere Bestellmöglichkeiten für die Zukunft

gesichert. "Aus Konzernsicht werden wir unser Angebot für die Gäste noch mehr

erweitern, um sowohl den Expressverkehr als auch den Fährverkehr nach Juist und

Norderney noch flexibler gestalten zu können" ergänzt Frisia-Vorstand Carl-Ulfert

