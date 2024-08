Startseite Pressemitteilung, Vorankündigung und Einladung für den Empfang des 20millionsten Besuchers an den Saalfelder Feengrotten Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-01 11:05. Der Countdown läuft!! In wenigen Tagen erwarten die Saalfelder Feengrotten den 20millionsten Besucher seit der Eröffnung der Schaugrotten im Jahr 1914. Dieses Ereignis ist zugleich Anlass für einen Rückblick auf die Besucherentwicklung der "farbenreichsten Schaugrotten der Welt" in den letzten 110 Jahren. Dazu möchten wir Sie als Medienvertreter recht herzlich einladen und freuen uns, dieses freudige Ereignis mit uns gemeinsam zu begehen. Laut unserer statistischen Hochrechnung werden wir den 20millionsten Besucher am 08. August 2024 gegen 11:00 Uhr an der Kasse des Besucherzentrums begrüßen können. Mit herzlichem Glück auf! Yvonne Wagner

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

