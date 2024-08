Startseite Höhere Prozesssicherheit bei geringerem Verbrauch Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-01 09:28. Beölung von Band aus Aluminium Auf der Aluminium 2024 zeigt Limax erstmals die neue modulare elektrostatische Beölmaschine für Band aus Aluminium. Sie vereint die bewährte Sekundärspannung für die Feinstvernebelung mit einer flexiblen Breiteneinstellung, einer neuen, integrierten Glättrolle und der Inline-Messung der Ölauflage von Amepa. Mit dieser einzigartigen Kombination von Komponenten erzeugt sie eine gleichmäßig verteilte Ölauflage, reduziert den Ölverbrauch deutlich und warnt rechtzeitig vor trockenen Streifen oder Überölung. Das neue System ist das Ergebnis einer engen Kooperation zwischen Amepa, Danieli und Limax. Es vereint die Vorteile des elektrostatischen Ölauftrags mit der präzisen Messung der Ölauflage in einem einzigen Aggregat. Das erste Exemplar der neuen Generation liefert Limax in Kürze an einen Kunden in Nordamerika. In der neuen Maschine arbeitet Limax nach wie vor mit zusätzlichen Sekundärelektroden über dem Band. Sie erzeugen Öltropfen mit einem Durchmesser im Bereich von Hundertstel Millimetern, gleichzeitig wird der Sprühnebel gespreizt. Im Vergleich mit Systemen ohne Sekundärelektrode ist er deutlich feiner und homogener auf dem Band verteilt. Eine Besonderheit ist die flexible Anpassung der Sprühbreite. Sie kann in Schritten von 100 mm auf die Breite des jeweiligen Bandes eingestellt werden. Auf diese Weise vermeidet Limax Overspray bei schmalen Bändern: Es wird nur die Menge Öl gesprüht, die tatsächlich benötigt wird. Integraler Bestandteil der Maschine sind die neuen OFM-Sensoren von Amepa für die Inline-Messung der Ölauflage. Sie steigern die Prozesssicherheit deutlich, denn die Kombination der Messwerte der elektrostatischen Beölung mit denen der Infrarot-Spektrometrie-Sensoren ermöglicht es, rechtzeitig vor "trockenen Streifen" auf dem Band oder lokaler Überölung zu warnen. Eine weitere Messeneuheit ist die von Limax entwickelte Homogenisierungsrolle, die über die gesamte Breite des Bandes eine konstante Pressung und somit eine gleichmäßige Dicke der Ölauflage erzeugt. Cedric Maresch, Geschäftsführer der Limax GmbH, sieht in der Zusammenarbeit mit Amepa und Danieli große Vorteile für seine Kunden: "Mit dem neuen System verringern wir die Ölmenge und erzielen dennoch eine homogene Verteilung. Ein wichtiger Schritt ist die Integration der Inline-Messung von Amepa in unsere Maschine. Der Datenaustausch zwischen beiden Messsystemen stellt sicher, dass Anomalien des Ölauftrags schnell erkannt werden und die Betreiber sofort agieren können. So gelangt nur perfekt geöltes Band in die Pressenstraße." Limax auf der Aluminium 2024

Düsseldorf, 8. bis 10. Oktober 2024

Halle 5, Stand 5H14 Über Limax Die Limax GmbH entwickelt und realisiert Maschinen und Anlagen für die Aluminium- und Stahlindustrie. Schwerpunkte sind die elektrostatische Beschichtung von Oberflächen und die Integration von Messsystemen sowie vollautomatische Schleifsysteme zur Rissentfernung in Metallen. Mit Innovationen wie der Homogenisierungsrolle mit Kompensation der Durchbiegung für einen gleichmäßigen Anpressdruck über die gesamte Breite von Bändern und außerdem mit Differentialpumpen höchster Dosiergenauigkeit hat Limax immer wieder auf sich aufmerksam gemacht.

Zu den Kunden von Limax zählen renommierte Hersteller von Band aus Stahl und Aluminium in aller Welt.

