Startseite Urologie Forum mit Prof. Dr. med. Sven Lahme Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-31 17:10. Pforzheim, 12.06.2024 - Die Goldstadt Privatklinik lädt regelmäßig zu ihrem Urologie Forum mit Prof. Dr. med. Sven Lahme ein. Diese wechselnden Infoabende bieten umfassende Einblicke in urologische Themen wie Blasenkrebs, gutartige Prostatavergrößerung, Prostatakrebs und weitere urologische Krankheitsbilder. Auf anschauliche Weise werden Diagnostik und Behandlung im Klinikbetrieb vorgestellt. Prof. Dr. Lahme, ein international renommierter Experte auf dem urologischen Fachgebiet, informiert über moderne Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten und beantwortet Fragen der Teilnehmer. Die Veranstaltungen richten sich an Patienten, Angehörige und alle Interessierten, die mehr über urologische Gesundheit und Vorsorge erfahren möchten. Die interaktiven Veranstaltungen finden online über Zoom statt. "Unser Ziel ist es, durch Aufklärung und Information die Gesundheit und Lebensqualität unserer Patienten zu verbessern", so Prof. Dr. Lahme. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für detaillierte Informationen und Termine besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.goldstadt-privatklinik.de. Die Goldstadt Privatklinik in Pforzheim ist eine urologische Spezialklinik mit Schwerpunkt auf minimal-invasiven Behandlungen und da Vinci Robotik. Patienten werden sowohl ambulant als auch stationär versorgt. Die Diagnostik sowie die Nachsorge erfolgen im eigenen Hause. Ein Team aus Fachärzten sorgt für eine individuelle und umfassende Betreuung der Patienten. Firmenkontakt

