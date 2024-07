Startseite Neue Version TIM 5.0: Ein Meilenstein in der Generierung und Übersetzung von Inhalten mit KI Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-31 14:17. Fischer Information Technology, der Radolfzeller Software-Spezialist für Produkt- und Servicekommunikation, gibt die Veröffentlichung der neuesten Version 5.0 seines innovativen Redaktionssystems TIM bekannt. Diese fortschrittliche Software revolutioniert die Art und Weise, wie Inhalte generiert und übersetzt werden, indem sie die Technische Redaktion mit künstlicher Intelligenz unterstützt. TIM 5.0 markiert einen bedeutenden Fortschritt nicht nur für die Technische Redaktion, sondern für das gesamte Unternehmen. TIM 5.0 (https://www.fischer-information.com/produkte/redaktionssystem-tim/tim-ve...) bietet umfassende Unterstützung bei der Erstellung und Übersetzung von Informationen mit AI-Services und endet nicht bei der Generierung von Inhalten. Die Software geht weiter, indem sie die digitale Bereitstellung und Nutzung von Informationen effizient gestaltet und zum Erlebnis macht. Hierfür stehen TIM Content Delivery, TIM Customer Experience Hub und TIM Service Assistant von Fischer Information Technology sowie REST-API für Portale & Co. Unternehmen profitieren von der neuen Version durch eine umfassende Automatisierung redaktioneller Prozesse und die nahtlose Integration der Redaktion in übergreifende Geschäftsprozesse. TIM 5.0 setzt neue Maßstäbe für die Zusammenarbeit im Unternehmen und mit externen Partnern und Lieferanten. Diese Kollaboration ermöglicht eine engere, effizientere und transparentere Zusammenarbeit, was zu einer erhöhten Produktivität und verbesserten Geschäftsergebnissen führt. "Mit TIM 5.0 setzen wir einen neuen Standard in der automatisierten Content-Erstellung und -Übersetzung", sagt Felix Burth, Product Owner CMS/CDS bei Fischer Information Technology. "Unsere Kunden können von einer vollständig integrierten Lösung profitieren, die die Effizienz ihrer Geschäftsabläufe drastisch verbessert und gleichzeitig die Qualität und Konsistenz ihrer Inhalte sicherstellt." Vorab und exklusiv konnten zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer die neue Version TIM 5.0 auf dem FISCHER INFORMATION SUMMIT 2024 im Juni in Konstanz live erleben. TIM 5.0 ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zur neuen Version sowie zu unseren weiteren Produkten und Lösungen finden Sie auf unserer Website (https://www.fischer-information.com). Seit fast 40 Jahren bietet Fischer Information Technology ihren Kunden zukunftsorientierte Softwarelösungen - das Redaktionssystem TIM, das TIM Content Delivery und die Datenmanagementplattform Sherlock - um Unternehmensinformationen durchgängig zu digitalisieren und die digitale Transformation zu meistern - aus diversen Quellen und in jeder Phase der Supply Chain. Fischer Information Technology GmbH hat ihren Sitz in Radolfzell am Bodensee und beschäftigt derzeit ca. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmenkontakt

