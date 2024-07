Startseite Kostenloser Minikurs: Wellness-Massage mit Magnetkraft für Hunde Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-31 14:06. Entdecken Sie die wohltuende Welt der Hundemassage mit dem neuen kostenlosen Minikurs von Britta Ollrogge! Entdecken Sie die wohltuende Welt der Hundemassage mit dem neuen kostenlosen Minikurs (https://www.tiernahrungsexperten.com/blog/hundemassage)! Britta Ollrogge, selbständige ANIfit-Fachberaterin und Betreiberin des Blogs Tiernahrungsexperten (https://www.tiernahrungsexperten.com/blog), bietet Ihnen eine umfassende Anleitung zur Wellness-Massage für Hunde. Der Kurs enthält detaillierte Kurzvideos und eine herunterladbare Anleitung, damit Sie sofort loslegen können.

Über den Minikurs

Nach langen Spaziergängen oder Wanderungen können Hunde von einer sanften Wellness-Massage enorm profitieren. Diese Massage steigert das Wohlbefinden, fördert die Durchblutung und entspannt die Muskeln – besonders ältere Hunde genießen die regelmäßige Anwendung. Der Minikurs ist speziell für gesunde Hunde konzipiert und soll zur allgemeinen Wellness beitragen. Bei Verletzungen oder Krankheiten des Hundes sollte stets ein Tierarzt oder Tierheilpraktiker konsultiert werden.

Was Sie erwartet

Der Minikurs führt Sie Schritt für Schritt durch eine vollständige Wellness-Massage, die in fünf Abschnitte unterteilt ist. Sie lernen verschiedene Massagetechniken wie Streichen, Kneten und Punkt-Kreisen kennen, um Ihrem Hund die maximale Entspannung zu bieten. Mit dem Einsatz von Magnetkraft, beispielsweise mit einem MagnetPebble, können Sie die Wirkung der Massage zusätzlich verstärken.

Vorteile der Hundemassage Verbesserte Durchblutung: Unterstützt die allgemeine Gesundheit und Vitalität Ihres Hundes.

Muskelentspannung: Ideal nach langen Spaziergängen oder intensiven Spielstunden.

Förderung des Wohlbefindens: Regelmäßige Massagen tragen zur Entspannung und zum Wohlbefinden Ihres Hundes bei. Download und Videos

