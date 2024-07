Startseite Massivumformung 3.0 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-31 14:06. Merkle CAE Solutions: strategische Partnerschaft für Simulationsberechnungen in der Massivumformung Auch in der Massivumformung bieten Simulationsberechnungen wertvolle Hilfestellung, um einen optimalen Prozess kosteneffizient zu entwickeln. Damit auch bei großen Umformgraden eine realitätsnahe Berechnung möglich ist, sind spezielle Algorithmen notwendig, damit die Elemente des Netzes in der Berechnung nicht entarten. Durch Kooperation mit der prosimalys GmbH (https://www.prosimalys.de/), Bad Wörishofen, hebt die Merkle CAE Solutions (https://www.merkle-partner.de/de/)Simulationsberechnungen für die Massivumformung auf ein neues Niveau. Umformsimulationen gehören bei vielen umformenden Unternehmen zur unternehmenseigenen Kompetenz, daher ist externe Unterstützung bei Simulationsberechnungen in diesem Bereich noch wenig aktuell. Je komplexer die Umformvorgänge jedoch werden, desto mehr kommen bewährte Technologien an ihre Grenzen. Genau hier wollen Merkle CAE Solutions GmbH und die prosimalys GmbH mit ihrer Kooperation ansetzen: Besonders bei großen Umformgraden stehen ingenieurtechnische Simulationsberechnungen vor Herausforderungen. Denn die Elemente des zur Berechnung nötigen Ausgangsnetzes werden während der Umformung so stark deformiert, dass die Berechnungen abbrechen. Spezielle Algorithmen sind daher erforderlich, damit während der Umformsimulation ein sogenanntes Remeshing stattfindet, also die zu stark verformten Finiten Elemente neu erzeugt werden. Mit der Software QForm UK (https://www.qform3d.com/), von der prosimalys vertrieben, werden genau diese Herausforderungen einer realitätsnahen Simulation, auch bei hohen Umformgraden, optimal adressiert. Das Know-how der Merkle CAE Solutions im Bereich komplexer Multiphysics-Simulationsberechnungen, gekoppelt mit dem Know-how der prosimalys, im Bereich der Massivumformung, bietet Unternehmen in der Metallverarbeitung völlig neue Möglichkeiten. "Vom Schmieden, Gesenkschmieden über das Walzen, Strangpressen, Fließpressen bis hin zum Gesenkbiegen und Tiefziehen, können und wollen wir mit all den Möglichkeiten, die uns nun zur Verfügung stehen, tatkräftige Unterstützung leisten", so Dipl.-Ing. (TU) Stefan Merkle, Geschäftsführender Gesellschafter der Merkle CAE Solutions GmbH. Das Unternehmen Merkle CAE Solutions GmbH in Heidenheim wurde 1989 als Merkle & Partner GbR von Luft- und Raumfahrtingenieur Stefan Merkle gegründet. Merkle CAE Solutions GmbH zählt zu den ersten und führenden Dienstleistern für ingenieurwissenschaftliche Berechnungen und Simulationen in Deutschland. Am Hauptsitz Heidenheim und den Niederlassungen Wolfsburg, Homburg/Saar und Erfurt bearbeiten die 50 Mitarbeiter jedes Jahr rund 500 Kundenprojekte aus den Kerngebieten Strukturanalyse, Strömungssimulation und virtuelle Produktentwicklung. Zum Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik, der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie und dem Schiffbau. Firmenkontakt

MERKLE CAE SOLUTIONS GmbH

Stefan Merkle

Friedrichstraße 1

89518 Heidenheim

07321 9343-0

07321 9343-20

http://www.merkle-partner.de Pressekontakt

KOKON - Digitales Marketing

Marion Gräber

Lindenstraße 6

72666 Neckartailfingen

0711 52855500

0711 52855509

http://www.kokon-marketing.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten