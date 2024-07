Startseite Anruf von 060218678900 - Erfahrungen mit der DWG eG Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-31 12:07. Derzeit häufen sich die Meldungen zu Anrufen von der Telefonnummer 060218678900. Die Angerufenen fragen sich zurecht: Ist die Telefonnummer seriös? Kann ich ans Telefon rangehen? Wer steck hinter der Nummer 060218678900? Anrufer ist die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG, eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft, die über die Mitgliedschaft informiert. Sie können also beruhigt ans Telefon gehen! Während des Telefonats schließen Sie keinen Vertrag ab. Die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG - kurz: DWG eG - ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft, das heißt sie baut und kauft Wohnraum um diesen an die eigenen Mitglieder zu vermieten und verkaufen. Für die Mitglieder der Genossenschaft stehen mittlerweile Bestandsobjekte im Wert von über 100 Millionen Euro zur Verfügung. Der Sinn und Zweck einer Genossenschaft wie der DWG eG ist dabei nicht die Renditemaximierung. Ganz im Gegenteil! Der Förderauftrag einer Wohnungsbaugenossenschaft ist die Bereitstellung von lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum. Die Wohnungen sollen also bezahlbar sein. Um eine der Wohnungen der DWG eG mieten zu dürfen, muss man Mitglied der Genossenschaft sein. Im Rahmen des Anrufes von der Telefonnummer 060218678900 informiert die DWG eG über die Vorteile, Rechten und Pflichten im Rahmen der Mitgliedschaft. Neben bezahlbarem Wohnraum profitieren die Mitglieder auch von vermögenswirksamen Leistungen, Dividenden, staatlicher Förderung und Einkaufsvorteilen im Internet. Während des Anrufes von 060218678900 erhalten Sie hierzu Informationen. Sofern an der Mitgliedschaft Interesse besteht, helfen wir gerne bei der Vorbereitung eines Antrages auf Beitritt zur DWG eG, den Sie jedoch erst nach dem Telefonat stellen. Dies ist mittlerweile ganz unkompliziert mittels VideoIdent-Verfahren möglich. Bei Fragen zur DWG eG und der Mitgliedschaft erfahren Sie hier mehr. (https://www.dwg-eg.de/dwg-aktuell/) Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg. Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums. Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420

http://www.dwg-eg.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten