Startseite Plus-Size-Dirndl & Landhausmode in XXL - Das sind die Trends Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-31 12:07. Bald heißt es wieder O"zapft is! Ob Münchner Wiesn, die Cannstadter Wasn oder das Wiener-Wiesn-Fest - wir freuen uns auf all die zünftigen Volks- und Trachtenfeste, auch wenn der Preis für eine Maß Bier teils ganz schön heftig ist. Wenn dir die Menschenmaßen bei den großen Festen zu viel sind, kannst du ja mal ein kleines, aber feines Trachtenfest im privaten Rahmen organisieren. Das ist seit Corona voll im Trend und vielleicht eine willkommene Party-Idee für dich und deine Freunde. Mit zünftigem Trachten-Outfit, Charivari, Brez"n, Weißwürscht, Radi, Obazda und Festbier im Tonkrügerl, möglichst von der regionalen Brauerei, kann garantiert nichts schief gehen. Das Dirndl: Von der Bauerntracht zum It-Piece

Kaum zu glauben, dass ein Dirndlkleid vor rund 150 Jahren noch als eine schlichte Bauerntracht galt. Längst ist aus der einst einfachen Tracht ein der Figur schmeichelndes Fashion-Piece geworden, das nicht nur in Bayern und Baden Württemberg bei keinem Volks- oder Trachtenfest fehlen darf. Selbst bei Hochzeiten und verschiedensten Feierlichkeiten werden edle Dirndl und Trachten aus feinstem Zwirn getragen. Damit auch dein Trachten-Outfit mithalten kann, haben wir fesche Plus-Size-Dirndl (https://www.plusperfekt.de/plus-size-dirndl-landhausmode-online-shoppen/), schmucke Landhausmode für Curvys und zünftige Trachtenstyles für Mollige recherchiert. Einige Onlineshops, die zumindest von den Vorjahren eine kleine aber feine Auswahl im Große Größen Segment hatten, haben dieses Angebot komplett eingestellt. Andere listen zwar die Rubrik "Große Größen", gehen aber nur noch bis maximal Konfektionsgröße 48 oder haben Plus Size Dirndl gar nicht mehr im Sortiment und total übersehen, dass sie ihre Website auf den aktuellen Stand bringen sollten. Lieblingsläden mit einer guten Auswahl an Dirndl und Trachten für Curvys (https://www.plusperfekt.de/plus-size-dirndl-landhausmode-online-shoppen/) findest du auf PlusPerfekt.de. PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin. Kontakt

