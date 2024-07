Startseite Neue Entwicklung bei Assure Fashion Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-31 11:39. Assure Fashion setzt neue Maßstäbe in der Modewelt durch die innovative Verwendung von Carbon, einem Material, das durch seine extreme Stärke und Steifigkeit sowie sein bemerkenswert geringes Gewicht besticht. Dieses wasserdichte und Material härter als Stahl verleiht den Produkten nicht nur eine beeindruckende Optik, sondern auch ein Gefühl von Exklusivität und Hochwertigkeit. Die Entwicklung eines neuen Materials für die Modebranche erfordert viel Geduld, Kapital und das richtige Gespür. Dies ruft natürlich die Konkurrenz auf den Plan, die bestrebt ist, wichtige Informationen über diese innovativen Produkte zu erlangen. In Zeiten von internationaler Wirtschaftsspionage ist Assure Fashion besonders wachsam und hat seine Sicherheitsmaßnahmen erheblich erhöht, um seine Techniken und Materialien zu schützen.

Um den Traum einer nachhaltigen Produktion in allen Stufen zu verwirklichen, legt Assure Fashion großen Wert auf:

-Den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen

-Umweltgerechte Herstellungsprozesse

-Die Herstellung langlebiger Produkte Die Erfüllung dieser Kriterien und das Erreichen der gewünschten Ergebnisse war die Aufgabe bei der Entwicklung eines Stoffes, der sowohl zur Produktion von Gürteln als auch Taschen, Wallets und anderen Alltagsgegenständen geeignet ist. Das Team von Assure Fashion hat dies erfolgreich gemeistert. Als Basis dienen recycelte Stoffe aus Carbon, Glasfaser und anderen Hybridwerkstoffen. Das Ergebnis ist beeindruckend und beweist, dass hochwertige, nachhaltige Mode möglich ist.

Carbon und Glasfaser sind alterungs- und witterungsbeständig sowie chemisch resistent, was sie zu idealen Werkstoffen für Gürtel, Taschen, Geldbörsen und andere modische Produkte macht. Diese Materialien kombinieren traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technologie, um Produkte zu schaffen, die höchste Qualität, Innovation und Sicherheit gewährleisten. Jedes Produkt von Assure Fashion wird von Hand gefertigt und steht für herausragende Handwerkskunst und zeitlose Eleganz. Die Kombination von innovativen Materialien und nachhaltigen Produktionsmethoden macht Assure Fashion zu einem Vorreiter in der Modebranche und einem attraktiven Ziel für Wirtschaftsspionage. Dennoch bleibt das Unternehmen seiner Vision treu und setzt alles daran, seine Kunden mit hochwertigen und langlebigen Produkten zu begeistern. Assure Fashion strebt danach, hochwertige und nachhaltige Mode für anspruchsvolle Kunden anzubieten, indem traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technologie kombiniert wird. Jedes Produkt wird sorgfältig von Hand gefertigt und verkörpert Qualität, Innovation und Sicherheit. Unsere Hingabe zur Qualität spiegelt sich in jedem Stück wider, das wir herstellen. Unsere Vision ist es, die Modeindustrie durch Transparenz, Innovation und soziale Verantwortung zu transformieren. Wir gestalten unsere Kollektionen mit intensiver Recherche, um Kunden die beste Qualität und Design zu bieten, während wir gleichzeitig ethische Produktionspraktiken sicherstellen.

Die erarbeiteten Prototypen werden einem Alltagstest unterzogen. Hier erfolgt eine eingehende Analyse, um zu bestimmen, welche Teile das Potenzial haben unseren Kunden zu gefallen. Wir berücksichtigen Marktanforderungen und entscheiden, welche Prototypen es final in die Kollektion schaffen, in welcher Menge sie produziert werden und wie die Größenverteilung aussieht. Kontakt

Assure Fashion GmbH

Ralf Klein

Grugaplatz 2-4

45131 Essen

0201/56577642

