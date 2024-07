NoSpamProxy auf der it-sa 2024

Net at Work zeigt weltweit einzige Mail-Security-Software mit BSI-Zertifizierung. Sie bietet sicheren Schutz vor Spam, Malware und Phishing, eine praxistaugliche E-Mail-Verschlüsselung, effizientes Disclaimer Management und Large-File-Transfer.

Paderborn, 31. Juli 2024 - Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Suite NoSpamProxy für E-Mail-Sicherheit "Made in Germany", kündigt seine Teilnahme an der it-sa Expo & Congress 2024 an. Auf der größten Messe für IT-Security in Europa vom 22. bis 24. Oktober in Nürnberg zeigt das Unternehmen mit NoSpamProxy die bislang weltweit einzige Softwaresuite für E-Mail-Sicherheit, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifiziert wurde. Die Lösung bietet sicheren Schutz vor Malware, Phishing und Spam, sorgt für eine praxistaugliche E-Mail-Verschlüsselung, ermöglicht den Versand großer Dateien und die Nutzung zentraler Mail-Disclaimer und wird sowohl als Softwareprodukt als auch als Cloud-Service angeboten.

Erstmals wird eine BSI-zertifizierte Lösung für E-Mail-Sicherheit auf der it-sa gezeigt

Für die Zertifizierung hat NoSpamProxy eine umfangreiche Prüfung des BSI nach dem Verfahren der Beschleunigten Sicherheitszertifizierung (BSZ) durchlaufen. Im Gegensatz zu anderen Zertifizierungen schließt die BSZ eine intensive Prüfung mit realen Angriffsszenarien und Penetrationstests ein. In der BSZ werden Produkte in einem für sie typischen Einsatzszenario und einer vom Hersteller vorgegebenen sicheren Konfiguration untersucht. Auch die Implementierung der im Produkt verwendeten kryptographischen Funktionen und Verfahren wurde von den BSI-Experten sowie durch die vom BSI anerkannte Prüfstelle secuvera auf Fehler und Schwachstellen untersucht. Die Prüfung bestätigt damit die tatsächliche Bereitstellung der zugesagten Sicherheitsleistung.

"Die Zertifizierung durch das BSI gibt unseren Kunden eine unabhängige Bestätigung dafür, dass NoSpamProxy die hohen Sicherheitsstandards erfüllt. Unser Produkt ist damit erste Wahl in der E-Mail-Sicherheit für alle Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen mit einem besonders hohen Schutzbedarf. Wir freuen uns, allen Interessenten auf der it-sa unser Produkt vorstellen zu können", sagt Stefan Cink, Director Business und Professional Services und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work. Kunden und Interessenten können sich in Demos und Expertengesprächen von der Leistungsfähigkeit und den vielen neuen Features der neuen Versionen der On-Premises- und Cloud-Variante überzeugen.

Gemeinsamer Messeauftritt mit Global Sign, QDS und SoSafe

Auf dem NoSpamProxy-Stand sind zudem die Technologiepartner Global Sign und SoSafe sowie der Premium NoSpamProxy Partner QDS vertreten. Global Sign stellt sein Angebot an Zertifikaten im NoSpamProxy-Kontext vor, SoSafe schildert die Vorteile seiner Human Risk Management Platform im Zusammenspiel mit der Softwaresuite für E-Mail-Sicherheit. QDS aus Hamburg nutzt NoSpamProxy Cloud, um seinen Kunden einen vollumfassenden Managed E-Mail Security Service zum Festpreis pro M365 Benutzer anzubieten.

Kunden und Interessenten finden NoSpamProxy und ihre Partner Global Sign, QDS und SoSafe in Halle 7 Standnummer 7-429. Eine Terminvereinbarung mit den Experten für E-Mail-Sicherheit sowie der Bezug eines kostenfreien Tickets zur it-sa kann hier erfolgen: https://www.nospamproxy.de/de/it-sa-2024?utm_source=pr

Mehr über E-Mail-Sicherheit "Made in Germany" mit BSI-Zertifizierung:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung. Weltweit vertrauen mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung - 7-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking und regelmäßig nachgewiesenem VBSpam+ Ranking - wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: https://www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner erste Wahl, wenn es um Modern Work mit Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur oder SOC. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. https://www.netatwork.de

Firmenkontakt

Net at Work GmbH

Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

+49 5251 304627

www.nospamproxy.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Net at Work

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220

http://www.bloodsugarmagic.com