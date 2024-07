Startseite Cowboy Core: So kreierst du den Beth Dutton-Style a la Yellowstone Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-30 22:54. Es gibt Tage, da fühle ich mich ganz Ballerina Core und dann gibt es Tage, da sehe ich vor mir die Weiten der Rocky Mountains, hinter mir die Dutton Ranch. Kevin Costner alias John Dutton sitzt auf der Veranda. Eis knistert und knackt in seinem Whiskey-Glas. Dann fühle ich mich ganz Yellostone. Howdy, her mit den lässigen Cowboy-Boots! Yellowstone erobert die Modewelt

Schon seit 2018 zieht die Netflix-Erfolgsserie Yellowstone rund um den Rancher John Dutton und seine Familie Millionen Zuschauer in ihren Bann. Neben Kevin Costner in der Hauptrolle, beeindruckt allen voran die britische Schauspielerin Kelly Reilly in der Rolle der rothaarigen Beth Dutton. Eindrucksvoll spielt sie die starke Tochter des Ranchers, polarisiert mit ihrer scharfen Zunge und ihrer herablassenden und unnahbaren Art. Auch in Sachen Western-Style setzt sie Maßstäbe, kombiniert Business-Looks (https://www.plusperfekt.de/curvy-und-plus-size-fashion-und-grosse-groess...) und Party-Styles kompromisslos cool zu Cowboy-Boots. Das ultimative Comeback des Cowboy-Cores

Inspiriert von der Serie hielten schon im Sommer 2023 die lässigen Boots wieder Einzug in die Modewelt. Anfangs noch etwas zaghaft kombiniert, nimmt der Trend immer mehr Fahrt auf. Der coole Westernboot mit dem weiteren Schaft ist auch für breitere Waden vorteilhaft und ein lässiger Eyecatcher für all die urbanen Cowgirls da draußen. Viele Tipps und Fotos, wie du den Cowboy-Look stylen kannst erfährst du in unserem Beitrag " Cowboy-Look a la Yellowstone: How to wear (https://www.plusperfekt.de/cowboy-core-so-kreierst-du-den-beth-dutton-st...)" auf Plusperfekt.de

