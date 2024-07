NewTec mit dem Preis "BAYERNS BEST 50" ausgezeichnet

Pfaffenhofener Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme ist eines der wachstumsstärksten Unternehmen der vergangenen fünf Jahre

Pfaffenhofen a. d. Roth, 30 Juli 2024. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme, wurde von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger für ihr Umsatz- und Mitarbeiterwachstum und ihre Innovationskraft ausgezeichnet. Aiwanger überreichte die "Bayerischen Wachstumslöwen" am 23. Juli auf einer feierlichen Gala in Schloss Schleißheim.

"Wir freuen uns sehr, zu Bayerns Best 50 zu gehören", sagt Dr. Achim Wohnhaas, Geschäftsführer der NewTec nach Übergabe des Preises durch Wirtschaftsminister Aiwanger. "Das bestätigt uns in unserem Engagement für zukunftsfähige Safety- und Security-Lösungen. Der Preis unterstreicht auch, dass wir mit unserem nachhaltigen Wachstumskurs, der nicht zuletzt auf konsequentem Know-how- und solidem Mitarbeiteraufbau basiert, auf dem richtigen Weg sind. Und wir sind stolz darauf, als Preisträger die Region Neu-Ulm und den Regierungsbezirk Schwaben zu repräsentieren."

Mit dem "Bayerischen Wachstumslöwen" soll laut Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vor allem das Engagement des Mittelstands gewürdigt und Mut zur Existenzgründung in Bayern gemacht werden. Die diesjährigen Preisträger wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG unter 9.000 Bewerbern aus allen Regierungsbezirken Bayerns und zahlreichen Branchen nach objektiven Kriterien ausgewählt. Zentrale Auswahlkriterien waren wirtschaftliche Stabilität und Zukunftsfähigkeit, die Baker Tilly auf Basis der wirtschaftlichen Kennzahlen der vergangenen fünf Jahre ermittelte.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hard- und Software-Systemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategie-Beratung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An sechs Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim, Friedrichshafen und Ulm beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist über 300 Mitarbeiter.

