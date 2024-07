Startseite Off Market Gewerbeimmobilien Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-30 12:29. Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz Holger Ballwanz Immobilien ist der zuverlässige Partner für die diskrete Vermittlung von Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. (www.off-market-gewerbeimmobilien.de & www.ballwanz.immobilien) Holger Ballwanz Immobilien agiert in Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch), einem bekannten Akteur für die diskrete Vermittlung von Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter der Leitung von Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, einem erfahrenen Experten in der Immobilienbranche und Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Investoren, Verkäufer und Betreiber von Gewerbeimmobilien. Was sind Off Market Gewerbeimmobilien? Off Market Gewerbeimmobilien sind Immobilien, die nicht öffentlich beworben werden. Sie werden über exklusive Netzwerke und direkte Kontakte angeboten, um die Fakten des Objektes und die Interessen aller Beteiligten zu schützen. Diese Immobilienvermittlung erfolgt im vertraulichen Rahmen und bietet zahlreiche Vorteile für beide Seiten der Transaktion. Vermittlung von Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Holger Ballwanz Immobilien setzt auf eine diskrete und professionelle Vermittlung von Off Market Gewerbeimmobilien. Mit einem persönlichen Netzwerk und fundierter Markterfahrung werden Investoren und Verkäufer zuverlässig und seriös zusammengebracht. Die Vorteile der Off Market Vorgehensweise sind: - Anonymität und Diskretion: Alle Transaktionen bleiben vertraulich.

- Gezielte Käuferansprache: Direkte Kontakte zu qualifizierten Interessenten.

- Effizienz und Professionalität: Schnelle und reibungslose Abwicklung der Transaktionen. Leistungen für Kunden und Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Holger Ballwanz Immobilien bietet ein umfassendes Leistungsspektrum im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien: - Ankauf von Gewerbeimmobilien: Passende Objekte für Investitionen finden.

- Verkauf von Gewerbeimmobilien: Diskrete Vermarktung und Verkauf von Gewerbeimmobilien.

- Vermietung und Verpachtung: Geeignete Betreiber, Mieter oder Pächter finden. Vermittlung von Off Market Gewerbeimmobilien: Diskrete und Direkte Vorgehensweise Die Arbeitsweise von Holger Ballwanz Immobilien zeichnet sich durch höchste Diskretion und direkte Kommunikation mit Verkäufern und Interessenten aus. Mit einem exklusiven Netzwerk sorgt Holger Ballwanz Immobilien für eine effiziente und vertrauliche Abwicklung von Off Market Deals. KI-basierte Softwarelösung für optimiertes Matching der Off Market Gewerbeimmobilien Holger Ballwanz Immobilien nutzt eine innovative, KI-basierte Softwarelösung zur Optimierung des Matchings von Gewerbeimmobilien. Diese Technologie, entwickelt in Kooperation mit asiatischen KI-Experten, integriert Standortdaten, Markttrends und spezifische Anforderungen der Interessenten, um präzise und effiziente Angebote zu generieren. Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz "Der Tätigkeitsbereich von Holger Ballwanz Immobilien erstreckt sich über Großstädte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in denen wir fundiertes Wissen und Expertise einsetzen, um herausragende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen." Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien Holger Ballwanz Immobilien betreut verschiedene Asset-Klassen: - Büroimmobilien

- Hotelimmobilien und Hospitality Immobilien

- Boardinghaus Immobilien und Mikroapartments

- Handelsimmobilien und Nahversorgungsimmobilien

- Gesundheitsimmobilien und Sozialimmobilien

- Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

- Spezialimmobilien

- Wohnanlagen Begleitung in allen Phasen der Off Market Gewerbeimmobilientransaktion "Wir begleiten unsere Kunden durch alle Phasen der Off Market Immobilientransaktion - von Planung und Bewertung über strategisches Matching und Due Diligence Prüfung bis hin zum finalen Closing." Kunden und Partner von Holger Ballwanz Immobilien "Unser Leistungsspektrum richtet sich an Immobilieneigentümer, Investoren, Bauträger, Projektentwickler, Hotelinvestoren, Betreiber sowie eine Vielzahl von Immobilieninvestoren, darunter institutionelle Investoren und Family Offices." Weitere Informationen: www.off-market-gewerbeimmobilien.de

www.ballwanz.immobilien

www.hotel-investments.ch

www.reba-immobilien.ch Über Holger Ballwanz Immobilien: Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region. Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten. Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören: - Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

- Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

- Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

- Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

- Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

- Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

- Wohnanlagen Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler: - Vermittlung von Gewerbeimmobilien

- Ankauf von Gewerbeimmobilien

- Verkauf von Gewerbeimmobilien

- Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

- Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

- Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden. Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern. Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. Weitere Informationen: www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399

http://www.ballwanz.immobilien Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten