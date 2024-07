Startseite EO Executives: Auszeichnung als Top Personalberatung bestätigt erneut den Erfolg des innovativen EO-Ansatzes Pressetext verfasst von Nicole-Oetker-A... am Di, 2024-07-30 11:28. Die internationale Personalberatung EO Executives wurde vom Handelsblatt Research Institute als eine der 40 besten Personalberatungen des Jahres 2024 ausgezeichnet. Köln, 15.07.2024 „Results through people“: Unter diesem Motto berät, unterstützt, begleitet und entlastet die international tätige Personalberatung EO Executives Unternehmen bei der Besetzung erfolgskritischer Führungspositionen – und das seit mehr als 25 Jahren. Dass es sich dabei nicht bloß um eine leere Worthülse handelt, sondern vielmehr um eine erfolgreiche Strategie für herausragende Leistungen, bewies die prämierte Executive Search-Firma erst kürzlich durch die Auszeichnung als Top Personalberatung durch das Handelsblatt. Das Handelsblatt Research Institute (HRI) und The IQ Company veröffentlichten am 08.05.2024 die Ergebnisse einer umfassenden Erhebung, bei der insgesamt 307 führende Personalberatungen identifiziert und anschließend bewertet wurden. Unter diesen Unternehmen erhielten die 40 besten – darunter auch EO Executives – die besondere Ehrung als Top Personalberatung. Insgesamt hatten mehr als 20.500 Mitarbeiter aus 2800 Personalberatungen die Gelegenheit, die angesehensten Unternehmen in der Branche zu nominieren. Anschließend wurden rund 48.000 Führungskräfte und Entscheider in Unternehmen um ihre Erfahrungen und Einschätzungen bezüglich dieser Beratungen gebeten. Aus der gewichteten Auswertung ihrer Antworten ergeben sich die 40 besten Personalberatungen Deutschlands 2024. »Die Ehrung als eine der TOP 40 Personalberatungen kommt für uns unerwartet – aber nicht überraschend. Bei der Zusammenstellung unserer internen Teams gehen wir nach denselben Qualitätsstandards vor wie bei der Zusammenstellung des idealen Leadership-Teams für unsere Kunden. Es freut uns, zu sehen, dass der EO Way auf ganzer Linie funktioniert!« - Stephan H. Aschenbrenner EO Executives demonstriert am eigenen Beispiel, wie eng verzahnt herausragende Leistungen – wie die Auszeichnung durch das Handelsblatt – mit starken, synergetisch arbeitenden Teams sind. Bei der Besetzung von erfolgskritischen Positionen folgt die Personalberatung einer eigenen Strategie, um nachhaltig exzellente Ergebnisse zu erzielen – dem aus sieben Teilelementen bestehenden „EO Way“. Die einzelnen Elemente dieses besonderen „EO Way“ erläutert EO Executives auf der eigenen Website: - Schutz der Arbeitgebermarke: EO bemüht sich um eine durchweg gute Kandidatenerfahrung durch einen transparenten und professionellen Besetzungsprozess – und das für jeden Kandidaten. - Nutzung innovativer Technologie: Die preisgekrönte Plattform executive intro® dient als Grundlage für transparente und effektive Entscheidungen. - Bereitstellung von Expertenwissen: Jeder EO-Berater ist in seinem Bereich spezialisiert und verfügt über ein fundiertes Fachwissen, langjährige Erfahrung und ein solides Netzwerk. - Pflege von Partnerschaften: EO begleitet Kundenunternehmen langfristig, auch über den eigentlichen Besetzungsprozess hinaus. - Zugang zu Top-Kandidaten: Das langjährig aufgebaute und gute Netzwerk, die Präsenz auf Social Media sowie die Direktansprache ermöglichen es, die jeweils besten Kandidaten für eine Führungsposition gezielt zu kontaktieren und zu interessieren. - Risikominimierung beim Einstellungsprozess: Detaillierte Kandidatenbewertungen, Benchmarking, Projektpläne, erfolgsbasierte Honorare und die EO-Garantie sollen das Risiko für einstellende Unternehmen minimieren. - Echter Mehrwert: EO nutzt die ganze Breite verfügbarer Mittel, um genau diejenigen Führungskräfte zu finden, die die richtigen Voraussetzungen mitbringen, um wirklich die gewünschten Resultate zu erzielen. Die erneute Auszeichnung für EO Executives knüpft nahtlos an die Auszeichnung im Rahmen des Personalberater-Index an, welche EO im Oktober 2023 durch die WirtschaftsWoche erhielt. Im letzten halben Jahr verstärkte die Executive Search-Firma mit Hauptsitz in Köln die eigenen Reihen um gleich sieben neue Berater, welche den Wirkungsbereich von EO unter anderem in Großbritannien (Norma Hunter, Dan Trapp), Frankreich (Dan Trapp, Eric Teston), den USA (Peter Brünke) und Dänemark (Balder Vendt-Striim) vergrößern. Ergänzt wird diese räumliche Expansion durch die schrittweise Erweiterung der technischen Expertise in den eigenen Reihen. So gewann EO im letzten halben Jahr beispielsweise Experten für die Ressorts Sports & Outdoor (Dan Trapp) sowie für Banking & Finance (Vassilios Ghenidis). Sowohl die erneute Auszeichnung durch ein namhaftes Wirtschafts-Magazin wie auch die sich kontinuierlich beschleunigende Expansion machen deutlich: EO Executives hat große Sprünge vor und nimmt dafür gerade Fahrt auf. EO ist bereit, die Herausforderungen von morgen anzunehmen und mit Führungsbesetzungen zu punkten, die nachhaltig und auf ganzer Linie überzeugen. EO Executives - Results through people Über EO Executives – Results through people

Erfolge in Unternehmen werden von Menschen gemacht

Führungskräften kommt dabei eine besonders bedeutende Rolle zu. Unsere Mission ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, das beste Führungsteam aufzubauen, das sie jemals hatten. Dazu bringen wir Berater, die gleichzeitig sehr individuelle wie auch spezifische Kenntnisse besitzen, mit unseren Kunden zusammen. Unsere Berater sind Experten in ihren jeweiligen Branchen und Funktionsbereichen. Durch die hohe Expertise unserer Berater stellen wir sicher, dass erfolgskritische Führungspositionen rasch, dauerhaft und erfolgreich besetzt werden. Erfolgreiche Führungsteams durch executive intro®

Neben kompetenten Beratern besteht unser Team aus engagierten Researchern und Mitarbeitern – und jeder bringt in die Suche nach der perfekten Führungskraft seine umfassenden Kenntnisse ein. Unser einzigartiger methodischer Ansatz, executive intro®, sorgt dafür, dass unsere Kandidaten nicht nur in fachlicher Hinsicht überzeugen, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene eine langfristige Bereicherung für das Führungsteam und das Unternehmen darstellen. Wir bezeichnen das als „Perfect Match“

