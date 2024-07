Startseite WORLD CLUB DOME Festival erweitert Gelände und präsentiert eindrucksvolles Line-Up für 2024 Pressetext verfasst von Nachrichtenredaktion am Mo, 2024-07-29 20:54. Deutschlands führendes Festival, von "DJ Mag UK" als Nr. 1 in Deutschland und Nr. 9 weltweit bewertet, enthüllt die ersten 100 Acts der "Future Edition" DAVID GUETTA, 3 ARE LEGEND, BLACK COFFEE, ANGERFIST, CLAPTONE, DJ SNAKE, JAMIE JONES, FELIX JAEHN, IMANBEK, RICHIE HAWTIN, ROBIN SCHULZ, SCOOTER, STEVE AOKI und viele mehr Frankfurt am Main, [Datum] – Der WORLD CLUB DOME in Frankfurt, kürzlich von den Lesern des renommierten „DJ Mag UK“ zum besten Festival in Deutschland und zu einem der Top 9 weltweit gewählt, erweitert sein Veranstaltungsgelände. Neu hinzu kommt der Parkplatz P9, der künftig die Heimat der Outdoor Mainstage sein wird, um noch mehr Platz für tanzbegeisterte Festivalbesucher zu bieten. Vom 6. bis 8. September 2024 findet die „Future Edition“ des WORLD CLUB DOME im Deutsche Bank Park Frankfurt statt und präsentiert die ersten 100 Künstler des beeindruckenden Line-Ups. Unter ihnen ist David Guetta, der als einer der bedeutendsten DJs aller Zeiten gilt. Weitere hochkarätige Acts sind Grammy-Gewinner Black Coffee, 3 Are Legend, Harddance-Ikone Angerfist, Multi-Platinum-Produzent DJ Snake, US-Superstar Steve Aoki, der zwei Milliarden-Streams-Produzent Imanbek, UK-Techno-Genie Jamie Jones, die Techno-Legenden Richie Hawtin und DJ Rush sowie die Drum & Bass-Idole Chase & Status. Auch deutsche Top-Acts wie Felix Jaehn, Robin Schulz, Le Shuuk und die Technoband SCOOTER werden vertreten sein. Zusätzlich bereichern Deutschrap-Größen wie Badmómzjay, ?elo & Abdï, Haftbefehl und Katja Krasavice das Line-Up. Das Festival bietet eine musikalische Vielfalt, die von Techno über Hardstyle bis hin zu Hip-Hop und Pop reicht und somit alle Liebhaber der Clubmusik begeistert. Bekannte Stage Hosts wie Elrow aus Barcelona, das gefeierte Technolabel HEX, Pyramid aus dem Amnesia Ibiza und Claptones preisgekröntes Pacha Ibiza Event werden ebenfalls vertreten sein. Tickets für die „Future Edition“ des WORLD CLUB DOME sind noch für kurze Zeit in Phase 3 für 199,00 Euro (3-Tage Club Ticket) zzgl. Gebühren unter https://future.worldclubdome.com erhältlich. Die nächste Phase des Ticketverkaufs steht kurz bevor. Das aktuelle Line-Up der WORLD CLUB DOME Future Edition 2024 in alphabetischer Reihenfolge: 3 ARE LEGEND, ALFRED HEINRICHS, ALIGNMENT, ANGERFIST, ANIME, ANNA TUR, APASHE & BRASS ORCHESTRA, ASK

, AUDIOTRICZ, BADMÓMZJAY, BIG TIM, BIIA, BLACK COFFEE, BROKEN ELEMENT, CASSÖ, CELO & ABDI, CHASE & STATUS, CLAPTONE, CLOONEE, D-BLOCK & S-TE-FAN, D.O.D., DA TWEEKAZ, DANIEL LEVAK, DARREN STYLES, DAVID GUETTA, DIE GEBRÜDER BRETT, DILLON FRANCIS, DJ RUSH, DJ SNAKE, DR. RUDE, DUAL DAMAGE, EL MUERTO live, ENCOUNTEAR, FELIX JAEHN, FELIX KRÖCHER, FLEUR SHORE, FLYMEON, FRANKYEFFE, GESTÖRT ABER GEIL, GPF, GUZ, HAFTBEFEHL, HELENA HAUFF, HONEY DIJON, HOT SINCE 82, HUGEL, ILARIO ALICANTE, IMANBEK, JAMES HYPE, JAMIE JONES, JOEL CORRY, KARLA BLUM, KATJA KRASAVICE, KI/KI, KOMACASPER, LARI LUKE, LE SHUUK, LEXXY CHAINZ, LORENZO RAGANZINI b2b PAOLO FERRARA, LOST IDENTITY, LOVRA, MANDY, MAR-T, MARCO FARAONE, MAUSIO, MC THA VOICE, MELANIE RIBBE, MOGUAI, MUSTI NERO, NETSKY, NICOLAS JULIAN, NUSHA, OLEXESH, PABLO BOZZI, PAJANE, PAUL ELSTAK, QUARTERHEAD, RICHIE HAWTIN, RICHY AHMED b2b WAFF, ROBIN SCHULZ, ROOLER, SALVATORE GANACCI, SCOOTER, SEFA, SICKMODE, SIMINA GRIGORIU, SOLARDO, SPFDJ, STELLA BOSSI, STEVE AOKI, STVW, SUB ZERO PROJECT, T.N.T., TINI GESSLER, TITA LAU, TWOCOLORS, VEGA, VIVIANA CASANOVA, ZSÁ ZSÁ und viele weitere folgen in Kürze. WORLD CLUB DOME

Future Edition

6./7./8. September 2024

Deutsche Bank Park

Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main

https://future.worldclubdome.com Pressebüro WORLD CLUB DOME GmbH:

Berlinièros PR - Oliver Franke

Riehlstraße 9, 14057 Berlin

T: +49 (0)30 3974 3665

C: +49 (0)163 399 80 30

