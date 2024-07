Startseite NIS-2 im KMU: Wirtschaftlich umsetzen und sicher bleiben Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-07-29 16:53. Die Umsetzung der EU-Richtlinie NIS-2 stellt mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen in der Informationssicherheit. Opexa Advisory bietet umfassende Beratung und Unterstützung, um diese Anforderungen effizient und kostengünstig zu erfüllen. Besuchen Sie die Veranstaltung (https://www.bvmw.de/de/muenchen/internet-und-digitalisierung/veranstaltu...), um mehr über die rechtlichen Rahmenbedingungen und praktische Umsetzung zu erfahren. Wichtige Aspekte der NIS-2 Richtlinie

-Anforderungen und Rechtsrahmen: Unternehmen müssen strikte Sicherheitsmaßnahmen einführen.

-Haftungsrisiken: Erhöhte Verantwortlichkeiten für Geschäftsleitungen.

-Cyberversicherung: Bewertung und Vorsorge sind entscheidend. Experten und Themen

Rechtslage und Anforderungen

Dr. Andreas G. Thürauf, SKUSA Partners Cyberversicherungen und Vorsorge

Peter Pillath, Howdengroup Praktische Umsetzung

Klaus Kilvinger, Opexa Advisory Warum teilnehmen?

-Rechtskonformität sicherstellen: Vermeiden Sie rechtliche Fallstricke und erhöhen Sie die Sicherheit.

-Pragmatische Lösungen: Erfahren Sie, wie Sie NIS-2 Anforderungen effizient umsetzen.

-Netzwerk und Austausch: Profitieren Sie vom Wissen führender Experten und erweitern Sie Ihr Netzwerk. Für mittelständische Unternehmen, die eine robuste Informationssicherheit aufbauen wollen, bietet diese Veranstaltung wertvolle Einblicke und praktische Tipps. Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie Ihre Teilnahme! Beratungsunternehmen im Bereich Informationssicherheit und Cybersecurity. Firmenkontakt

Opexa Advisory GmbH

Klaus Kilvinger

Franz-Joseph-Straße 11

80801 München

+4915792487716

http://www.opexaadvisory.de Pressekontakt

