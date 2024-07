Startseite DENIOS lädt ein zur Jahresfachtagung Gefahrstoffe & Arbeitssicherheit Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-07-29 10:53. Dieses Treffen bietet Austausch und Weiterbildung auf höchstem Niveau: Die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen lädt bereits zum 13. Mal ein zur Jahresfachtagung Gefahrstoffe & Arbeitssicherheit. Es ist die Plattform für Fachkräfte aus den Bereichen betriebliche Sicherheit und Umweltschutz - am 2. September 2024 (von 9.00 bis ca. 15.30 Uhr) treffen sich die Experten in der DENIOS Academy (am Hauptsitz in Bad Oeynhausen), um sich praxisnah über aktuelle Themen auszutauschen und fortzubilden. Im Fokus stehen Neuerungen in der Gesetzgebung, Erfahrungsberichte, Best-Practice-Beispiele sowie Innovationen und Neuheiten aus der Branche. Eine Teilnahme an der Jahresfachtagung ist kostenlos, eine Anmeldung ist noch möglich. Im Mittelpunkt der 13. DENIOS-Jahresfachtagung stehen diese Themen: Arbeitssicherheit in der Praxis

Dipl.-Ing. Jens-Christian Voss wird unter anderem über rechtliche Neuerungen informieren und praktische Tipps rund um den Bereich Brandschutz geben. Aktuelle Schadensfälle und Sicherheitsgedanken runden diesen Themenblock ab. Gefahrstoffrecht & Zusammenlagerung

Christopher Ernst von der Rhenus Group wird über das korrekte Lagern von Gefahrstoffen aufklären. Was ist erlaubt und was nicht? Alle Teilnehmenden bekommen hier einen Überblick über die aktuellen Bestimmungen und Gesetze, abgerundet wird das Ganze mit vielen Praxisbeispielen. Richtiger Umgang mit Lithium-Akkus

Dipl.-Biol. Tobias Authmann (Referent der hauseigenen DENIOS Academy) wird auf die Gefahren und den richtigen Umgang mit Lithium-Akkus eingehen. Ein besonderer Schwerpunkt dabei: Wie erkenne ich defekte Akkus und wie ist mit ihnen umzugehen, um eine Brandgefahr so gering wie möglich zu halten? Die Jahresfachtagung Gefahrstoffe bietet damit allen Experten einen umfassenden Überblick über die aktuelle Marktlage und sorgt zudem für den Austausch und die Weiterbildung von Fachkräften, um die betriebliche Sicherheit und den Umweltschutz weiter zu verbessern. Thema: 13. Jahresfachtagung Gefahrstoffe & Arbeitssicherheit

Datum: Montag, 2. September 2024

Uhrzeit: 9.00 Uhr bis ca. 15.30 Uhr

Ort: DENIOS SE, Dehmer Str. 54-66, 32549 Bad Oeynhausen Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: www.denios.de/jahresfachtagung Wir schützen Mensch und Umwelt.

