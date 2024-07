Startseite Medsanic Mainz: Der Weg zu ganzheitlicher medizinischer Betreuung Pressetext verfasst von prmaximus am So, 2024-07-28 18:08. Das MVZ Medsanic Mainz ist eine herausragende medizinische Einrichtung mit zwei Standorten in Mainz, nämlich Laubenheim und Hechtsheim. Medsanic zeichnet sich durch hochqualifizierte Ärzte und Mitarbeiter aus, die eine breite Palette von Fachgebieten und medizinischen Kompetenzen abdecken. Patienten wird dadurch ermöglicht, eine umfassende Betreuung zu erhalten, ohne zwischen Ärzten und Einrichtungen hin- und herwechseln zu müssen. Nachfolgend werden sowohl die Ärzte als auch das Leistungsspektrum detailliert vorgestellt. KOMPETENZEN IM MVZ MEDSANIC MAINZ Am Standort Mainz-Laubenheim arbeiten Fachärzte für Innere Medizin, Kardiologie, Notfallmedizin, Diabetologie, Ernährungsmedizin und Allgemeinmedizin. Hier sorgt ein erfahrenes Praxisteam dafür, dass die Patienten die bestmögliche Versorgung erhalten.

Herr cimzetes föiskolai tanár (Prof.) Dr. med. Ralf Blank ist Facharzt für Innere Medizin / Kardiologie, Intensiv- und Notfallmedizin. Dr. med. Ralf Blank Mitglied und Gutachter des Prüfungsausschusses Innere Medizin und Kardiologie der Bezirksämter Rheinhessen, Mainz. Des Weiteren ist er Mitglied in medizinischen Fachverbänden. In Mainz-Hechtsheim bietet Medsanic Mainz unter anderem die die kompetente Beratung und Behandlung von Herrn Prof. Dr. Christian-Friedrich Vahl, einem Facharzt für Herzchirurgie, an. Dieser führt auch Privatsprechstunden in Berufsausübungsgemeinschaft an beiden Praxisstandorten durch. Herr Dr. med. Alexander Garcia Godelmann hat in Mainz studiert und 1995 promoviert. Er ist nicht nur Facharzt für Innere Medizin sondern hat auch die Schwerpunkte Diabetologie, Ernährungsmedizin und Geriatrie. Dr. med. Godelmann ist Mitglied im Hausärzteverband Rheinland-Pfalz. Frau Dr. med. Doreen Jäger, Fachärzte für Innere Medizin und Kardiologie steht Patienten des MVZ Medsanic Mainz ebenso kompetent zur Seite. Nach dem abgeschlossenen Studium der Humanmedizin an der Johannes Gutenberg Universität Mainz erfolgte 2015 die Promotion. Neben den erlangten Kenntnissen in der Notfallmedizin ist Dr. med. Jäger seit 2018 Fachärztin für Innere Medizin und seit 2021 ebenso für Kardiologie. Mit dem Einstieg von Herrn Dr. med. Dr. rer. pol. Martin Kempkes, Facharzt für Allgemeinmedizin, in der Laubenheimer Praxis ab dem 1. September 2023 erweitert Medsanic Mainz sein Team und unterstreicht das Engagement für eine umfassende medizinische Versorgung. DIE MEDIZINISCHEN DIENSTLEISTUNGEN Die MVZ-Zentren von Medsanic Mainz bieten eine beeindruckende Palette von medizinischen Leistungen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu fördern. Nachfolgend einige der umfangreichen Angebote: - Belastungs-EKG: Ein Belastungs-Elektrokardiogramm (EKG) ist eine wichtige diagnostische Methode, um die Herzgesundheit zu überwachen und Herzprobleme frühzeitig zu erkennen.

- Chronikerprogramme: Diese Programme sind speziell auf die Bedürfnisse von Patienten mit chronischen Erkrankungen zugeschnitten und bieten eine umfassende Betreuung und Unterstützung.

- Diabetologie mit Schulungen: Die Diabetologie befasst sich mit Diabetes und bietet Schulungen, um Patienten bei der besseren Verwaltung ihrer Erkrankung zu helfen.

- Durchblutungsmessungen (nur am Standort Laubenheim): Diese Untersuchungen sind entscheidend für die Beurteilung der Gefäßgesundheit und die Früherkennung von Durchblutungsstörungen.

- EKG: Elektrokardiogramme werden für die Aufzeichnung der Herzaktivität und die Identifizierung von Herzproblemen durchgeführt.

- Gesundheitsvorsorge (Check-up): Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen helfen dabei, potenzielle gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und präventive Maßnahmen zu ergreifen.

- Hausbesuche: Die Ärzte des MVZ Medsanic Mainz bieten auch Hausbesuche an, um sicherzustellen, dass Patienten, die nicht in die Praxis kommen können, angemessen versorgt werden.

- Hautkrebsvorsorge: Die Früherkennung von Hautkrebs ist entscheidend. Das MVZ bietet daher spezielle Untersuchungen an.

- Impfungen: Das Team vom Medsanic Mainz führt Impfungen durch, um Patienten vor verschiedenen Infektionskrankheiten zu schützen. Stets bleiben die Ärzte und die Praxismitarbeiter auf dem neusten Stand. Somit ist nicht nur eine kompetente Beratung, sondern auch die Verwendung der entsprechenden Impfstoffe gewährleistet.

- Infusionen: Infusionstherapien werden zur Behandlung verschiedener Erkrankungen und zur Verabreichung von Medikamenten eingesetzt.

- Internistische und allgemeinmedizinische Betreuung: Das MVZ Medsanic Mainz bietet eine breite Palette von internistischen und allgemeinmedizinischen Dienstleistungen an.

- Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruck: Diese diagnostischen Verfahren ermöglichen die kontinuierliche Überwachung von Herzaktivität und Blutdruck über einen längeren Zeitraum.

- Lungenfunktion und Allergologie: Untersuchungen zur Beurteilung der Lungenfunktion und Allergietests sind verfügbar.

- Sonographie der Schilddrüse und der Bauchorgane: Die Sonographie ist ein bildgebendes Verfahren zur Beurteilung von Organen.

- Sozialmedizinische Beratung und Begutachtung: Die Ärzte und das Team von Medsanic Mainz bieten auch Unterstützung bei sozialmedizinischen Angelegenheiten.

- Vollständige Labordiagnostik: Umfassende Labortests werden durchgeführt, um genaue Diagnosen zu stellen und die Behandlung zu steuern.

- Wundversorgung: Die sachgerechte Versorgung von Wunden und Verletzungen wird von qualifizierten Fachleuten gewährleistet. Medsanic Mainz bietet eine umfassende Versorgung, die Diagnose, Prävention und Therapie abdeckt. Sie zielt darauf ab, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu fördern. PRIVAT- UND SELBSTZAHLERLEISTUNGEN Die Standorte des MVZ Medsanic Mainz bieten nicht nur eine breite Palette von Standardleistungen an, sondern stellen auch eine Reihe von Selbstzahler- und Privatleistungen zur Verfügung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten weiter zu fördern. Diese Zusatzleistungen umfassen: - Erweiterte Vorsorgeuntersuchungen und Check-ups: Diese Untersuchungen gehen über die Standard-Gesundheitsvorsorge hinaus und bieten eine tiefgehende Bewertung des Gesundheitszustands.

- Herz-Ultraschall (Echo): Die Herz-Ultraschalluntersuchung, auch Echokardiografie genannt, ermöglicht eine detaillierte Beurteilung der Herzfunktion und -struktur.

- Infusions- und Vitamintherapien: Diese Therapien sind ideal, um den Körper mit wichtigen Nährstoffen und Medikamenten zu versorgen, insbesondere bei Mangelerscheinungen oder akuten Bedürfnissen.

- Magen- und Darmspiegelungen (nur am Standort Laubenheim): Diese invasiven Untersuchungen sind von entscheidender Bedeutung für die Früherkennung von Magen- und Darmproblemen.

- Reiseberatung: Vor Reisen ist es wichtig, sich über Impfungen und Gesundheitsrisiken am Reiseziel zu informieren. Die Ärzte des MVZ Medsanic Mainz bieten entsprechende Beratungsdienste an.

- Stressechokardiografie: Dies ist eine spezielle Untersuchung zur Beurteilung der Herzgesundheit, insbesondere unter Belastung.

- Transösophageale Echokardiographie (TEE) (nur am Standort Laubenheim): Eine erweiterte Herz-Ultraschalltechnik, die besonders genaue Informationen über das Herz liefert.

- Ultraschalluntersuchungen aller Gefäße: Diese Untersuchungen dienen zur Beurteilung der Durchblutung und können Probleme wie Atherosklerose oder Venenerkrankungen aufdecken. Diese Selbstzahler- und Privatleistungen ermöglichen es den Patienten des MVZ Medsanic Mainz, eine individuelle und erweiterte medizinische Versorgung zu erhalten. Sie sind besonders nützlich für Personen, die über die Grundversorgung hinausgehen möchten und sich eine noch umfassendere Gesundheitsversorgung wünschen. Medizinisches Versorgungszentrum Medsanic Mainz

